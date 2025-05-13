Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу заради угоди про надра з США

Верховна Рада у вівторок, 13 травня, підтримала за основу законопроект №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.

8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, завершивши процес. За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, сторони ще підпишуть дві додаткові технічні угоди, які не потребують ратифікації парламентом.

1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду. Документ підписали перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Кошти будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:

За даними нардепа, "за" у першому читанні проголосували - 286 депутатів, зі скороченням строком подання правок.

За словами Свириденко, решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.

Вчора президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.

Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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