Рада підтримала зміни до Бюджетного кодексу заради угоди про надра з США
Верховна Рада у вівторок, 13 травня, підтримала за основу законопроект №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію народного депутата Ярослава Железняка у Telegram.
За даними нардепа, "за" у першому читанні проголосували - 286 депутатів, зі скороченням строком подання правок.
Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності Угодою від:
- ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку А до Угоди) з нових ліцензій;
- видачі нових спец дозволів на користування надрами;
- реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.
Кошти будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.
Угода про надра
1 травня Україна та США підписали угоду про створення спільного Інвестиційного фонду. Документ підписали перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.
8 травня Верховна Рада ратифікувала угоду, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон, завершивши процес. За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, сторони ще підпишуть дві додаткові технічні угоди, які не потребують ратифікації парламентом.
За словами Свириденко, решта угод матимуть комерційний характер і будуть підписуватися вже не урядом.
Вчора президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між урядами України та США щодо рідкісноземельних металів.
Детальніше про угоду України та США і чому вона важлива - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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