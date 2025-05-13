ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп розпочав турне Близьким Сходом, прибув до Саудівської Аравії

Вівторок 13 травня 2025 10:18
UA EN RU
Трамп розпочав турне Близьким Сходом, прибув до Саудівської Аравії Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп прибув до Саудівської Аравії в рамках турне Близьким сходом. Це його перша велика закордонна дипломатична поїздка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час турне Трамп відвідає також Катар й Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

"Після прибуття до міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріяді президента США зустрічатиме спадкоємний принц Мохаммед бін Салман", - Sky News.

Як писали ЗМІ, в Ер-Ріяді Трамп може запропонувати Саудівській Аравії пакет озброєнь на суму понад 100 мільярдів доларів.

Турне Трампа

У турне Трамп вирушив у супроводі американських бізнес-лідерів, у тому ж числі й з генеральним директором Tesla Ілоном Маском.

Вже 14 травня він вирушить до Катару, а 15 травня - в ОАЕ.

Під час турне очікується, що Штати, Саудівська Аравія та ОАЕ оголосять про потенційно трильйонні інвестиції. Саудівська Аравія ще в січні взяла зобов'язання щодо відкриття нової вкладки до 600 мільярдів доларів інвестицій у США протягом наступних чотирьох років. Водночас американський лідер стверджував, що запросить цілий трильйон.

У тому ж числі голова Білого дому заявляв, що 15 травня може вирушити до Туреччини для можливих особистих переговорів між диктатором Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше про те, що відомо про турне Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саудівська Аравія Дональд Трамп
NEWS
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
Ще 62 артсистеми і понад тисяча окупантів: в ЗСУ оновили дані про російські втрати
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують