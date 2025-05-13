ua en ru
Вт, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ЄС очікує участі Путіна в переговорах із Зеленським та попереджає про нові санкції

Вівторок 13 травня 2025 17:35
UA EN RU
ЄС очікує участі Путіна в переговорах із Зеленським та попереджає про нові санкції Фото: речниця Європейської комісії Паула Піньо (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз очікує, що російський диктатор Володимир Путін приїде на переговори з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня в Стамбулі. Інакше РФ чекають нові санкції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу.

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - зазначила Піньо.

Вона додала, що Путін, "напевно, був здивований готовністю Зеленського зустрітися особисто".

Речниця Єврокомісії наголосила, що ЄС не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо Москва не ухвалить рішення про припинення вогню.

"Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка Каї Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - зазначила Піньо.

Можливі переговори у Стамбулі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін відмовився підтримати пропозицію України, США та країн "коаліції рішучих" щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня.

Водночас він заявив про бажання відновити мирні переговори в Стамбулі, які були перервані у 2022 році. Ці перемовини мають відбутись 15 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.

Згодом Зеленський заявив, що хоче одразу прямих перемовин з Путіним.

Однак наразі незрозуміло, хто представлятиме Росію - Путін поки не відповідає на пропозицію Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Євросоюз Мирні переговори Перемир'я Росії та України Санкції проти Росії Режим припинення вогню Війна в Україні
NEWS
Переговори з Путіним не заборонені? Зеленський поставив крапку в чутках про свій указ
Переговори з Путіним не заборонені? Зеленський поставив крапку в чутках про свій указ
DAILY
Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Громадянство без мови та іспитів: що змінить новий закон і чому його критикують