ЄС очікує участі Путіна в переговорах із Зеленським та попереджає про нові санкції

Європейський Союз очікує, що російський диктатор Володимир Путін приїде на переговори з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня в Стамбулі. Інакше РФ чекають нові санкції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Європейської комісії Паула Піньо під час брифінгу.

"Ми з нетерпінням чекаємо на готовність президента Путіна зустрітися з президентом Зеленським у четвер", - зазначила Піньо. Вона додала, що Путін, "напевно, був здивований готовністю Зеленського зустрітися особисто". Речниця Єврокомісії наголосила, що ЄС не відмовився від планів запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо Москва не ухвалить рішення про припинення вогню. "Ми можемо підтвердити, що за відсутності припинення вогню, на що вказували деякі лідери, віцепрезидентка Каї Каллас і сама президентка фон дер Ляєн, ми справді розглядаємо можливість запровадження подальших санкцій", - зазначила Піньо.