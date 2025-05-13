Зеленський назвав очікування від можливої зустрічі з Путіним: яка мета номер один

Про це глава української держави заявив під час пресконференції, відповідаючи на запитання кореспондента РБК-Україна .

"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна", - зазначив Зеленський, коментуючи свої плани на ймовірну зустріч із главою Кремля.

Він нагадав, що з боку Росії був сигнал щодо прямих переговорів. При цьому США виступили за початок діалогу між лідерами РФ і України. За словами президента, він особисто підтримав таку ідею Вашингтона, оскільки Київ підтримує будь-які шляхи до завершення війни.

При цьому президент наголосив, що якщо Путін висловить готовність до припинення вогню, то це "відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни".

Тоді українські та російські чиновники зможуть зустрічатися, оскільки вони отримають політичну волю лідерів.

"Якщо він боїться, просто зі мною так зустрітися... Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому, значить, ми можемо отримати результат, що набагато важливіше за будь-які емоції", - додав Зеленський.

Він пояснив, що результат - це завершення війни і перший крок до нього - припинення вогню.

"Давайте це зробимо. Я буду в Туреччині. Буде президент Ердоган (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган - ред.). Усі готові до зустрічі з російським лідером. Тим більше, що це його була ініціатива", - зазначив Зеленський.