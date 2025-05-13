Пропозиція Трампа приїхати до Стамбула викликала серію дипломатичних дзвінків

Американські та європейські дипломати провели серію телефонних переговорів протягом кількох годин після того, як президент США Дональд Трамп запропонував приєднатися до можливих перемовин між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Несподівана пропозиція Трампа приєднатися до переговорів 15 травня у Стамбулі прозвучала наступного дня після того, як президент України Володимир Зеленський, роблячи новий внесок у процес мирних переговорів, заявив, що відвідає Туреччину і почекає там зустрічі з Володимиром Путіним.

Реакція Вашингтона та ЄС

Після заяви Трампа держсекретар США Марко Рубіо обговорив "шлях до припинення вогню" в Україні з європейськими колегами, включно з міністрами закордонних справ Великої Британії та Франції, а також главою зовнішньополітичного відомства ЄС, повідомив Держдепартамент.

Згідно з повідомленням, у телефонній розмові також узяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та його колеги з Німеччини та Польщі.

Позиція Росії та Туреччини

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 травня пізно ввечері провів переговори зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом, щоб обговорити прямі переговори Москви з Києвом - пропозицію, що надійшла від Путіна у вихідні, повідомило російське міністерство закордонних справ.

Залишалося незрозумілим, хто саме поїде з Москви до Стамбула для участі в прямих переговорах, що стануть першими між двома сторонами від перших днів війни, яку Росія розпочала вторгненням в Україну в лютому 2022 року.

Невизначеність з боку Кремля

Кремль поки що не відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним у Стамбулі, а Москва поки що не прокоментувала пропозицію Трампа приєднатися до переговорів.

Якщо Зеленський і Путін, які не приховують свого презирства один до одного, зустрінуться 15 травня, це буде їхня перша особиста зустріч із грудня 2019 року.

Коментар Трампа і його графік

"Не варто недооцінювати четвер у Туреччині", - заявив Трамп журналістам у Білому домі в понеділок.

Поточний графік Трампа охоплює відвідування цього тижня Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів і Катару.

Тиск з боку України та Європи

Україна та її європейські союзники намагаються чинити тиск на Москву, щоб вона погодилася на беззастережне 30-денне припинення вогню з 12 травня.

Путін назвав вимоги Європи та України про припинення вогню "ультиматумами". Кремль заявив, що для Росії вони неприйнятні.

У суботу лідери чотирьох найбільших європейських держав вирушать до Києва, щоб продемонструвати єдність із Зеленським.

Раніше уряд Німеччини заявив, що Європа почне готувати нові санкції проти Росії, якщо Кремль до кінця дня 12 травня не почне дотримуватися режиму припинення вогню.

Українські військові заявили, що бої вздовж лінії фронту на сході країни тривають із тією самою інтенсивністю, що й у разі відсутності припинення вогню.