ГУР впервые показало пуски С-200 и санкционное давление на РФ относительно перемирия: новости за 13 мая

Война России против Украины

Аналитики ISW сообщили о продвижении украинских войск под Торецком. Зато оккупанты продвинулись на трех направлениях.

Российская армия днем нанесла дроновой удар по центру Харькова.

Предложение Трампа приехать в Стамбул вызвало серию дипломатических звонков

После неожиданного заявления Трампа о размышлениях присоединиться к возможным переговорам Зеленского и Путина в Стамбуле 15 мая, госсекретарь США Марко Рубио провел разговоры с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС, сообщил Госдепартамент.

Согласно сообщению, в телефонном разговоре также приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши. Стороны обсудили путь к прекращению огня в Украине.

Впервые на видео: ГУР показало пуски С-200, которые уничтожили А-50 и Ту-22М3

Главное управлением разведки Министерства обороны Украины впервые официально показало использование зенитной ракеты 5В28 от зенитного ракетного комплекса С-200.

Украинская разведка показала кадры поражения вражеских сил модернизированным ракетным комплексом С-200. На видео видно подготовку зенитной ракеты 5В28 и момент запуска.

Зеленский не будет встречаться ни с одним представителем РФ в Стамбуле, кроме Путина, - ОП

Об этом сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире The Breakfast Show. На вопрос, если Путин не приедет, но пришлет кого-то в Стамбул, вроде Мединского, будет ли встречаться Зеленский с кем-то, кроме главы Кремля с российской стороны, Подоляк ответил: "Нет, конечно".

"Это не формат. Президент не может встречаться... тем более Мединский - не совсем понятный статус будет... Ну, вряд ли этот человек является достаточным, чтобы обсуждать фундаментальные вопросы", - отметил он.

Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках турне по Ближнему Востоку

Самолет президента США приземлился в Эр-Рияде. По прибытии Трамп встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Во время своего четырехдневного турне по Ближнему Востоку в целом Трамп посетит не только Саудовскую Аравию, но и Катар и ОАЭ. Эта поездка станет его первым масштабным зарубежным турне со времени возвращения в Белый дом в январе этого года.

В Мексике убили кандидата в мэры во время прямого эфира: есть жертвы, среди них ее дочь

В понедельник, 12 мая была убита кандидат на пост мэра города Тексистепек Есения Лару Гутьеррес, которая баллотировалась от правящей партии "Морена". Таким образом, это уже второе подобное убийство кандидата в мексиканском штате Веракрус всего за несколько недель до выборов, назначенных на 1 июня.

Вместе с кандидатом в мэры погибли еще 4 человека, включая ее дочь. По меньшей мере 3 человека ранены. Инцидент произошел во время публичного мероприятия, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook. Вооруженные нападавшие открыли огонь по сторонникам кандидата.

Рада поддержала изменения в Бюджетный кодекс ради соглашения о недрах с США

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, в первом чтении за изменения в Бюджетный кодекс с сокращенным сроком подачи правок проголосовали 286 депутатов.

Документом предусмотрено, что вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после того, как соглашение с США о полезных ископаемых вступит в силу, от ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в Приложении А к Соглашению) из новых лицензий, выдачи новых спецразрешений на пользование недрами, реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

Отказ Путина от переговоров в Стамбуле будет означать отказ России от мира, - Ермак

Как отметил руководитель ОП Андрей Ермак, по состоянию на сейчас россияне не дали никакого ответа относительно участия диктатора Владимира Путина в переговорах в Турции.

"Мы подтвердили, что президент Зеленский готов и будет в Турции. Вчера было очень сильное и четкое заявление президента Трампа, что он ожидает присутствия обоих лидеров в Турции. Он также думает о возможности визита туда. Считаю, что, если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет последним сигналом, что Россия не хочет заканчивать эту войну, что Россия не хочет и не готова к любым переговорам", - сказал Ермак.

Зеленский назвал ожидания от возможной встречи с Путиным

Президент Украины подчеркнул, что прежде всего речь идет о прекращении огня. И это является результатом номер один.

"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня, и согласно опыту всех этих дней, месяцев, не может обеспечить любой человек со стороны России, кроме Путина", - отметил Зеленский, комментируя свои планы на возможную встречу с главой Кремля.

ЕС ожидает участия Путина в переговорах с Зеленским и предупреждает о новых санкциях

Пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что ЕС не отказался от планов ввести против России дополнительные санкции, если Москва не примет решение о прекращении огня.

"Мы можем подтвердить, что при отсутствии прекращения огня, на что указывали некоторые лидеры, вице-президент Каи Каллас и сама президент фон дер Ляйен, мы действительно рассматриваем возможность введения дальнейших санкций", - отметила Пиньо.

Москва врет о росте: аналитики назвали истинное состояние экономики России

Российская экономика только выглядит стабильной, а на самом деле все больше ослабевает из-за войны, санкций и искаженной статистики. Отчет аналитиков для ЕС показывает, что, несмотря на оптимистичные заявления Кремля, страна стремительно теряет финансовую устойчивость.

Российская экономика находится во все более нестабильном состоянии из-за перехода на "военные рельсы" и западных санкций. По данным издания, к такому выводу пришли аналитики Стокгольмского института экономики переходного периода (SITE) в своем отчете, подготовленном для министров финансов стран ЕС.

Границу с Украиной разблокируют: польский суд принял решение

Апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

Решение было принято на закрытом заседании. Апелляционный суд изменил решение Окружного суда, который 12 мая отменил запрет мэра Дорогуска на блокирование границы.

Франция угрожает новыми санкциями: Макрон требует от Путина прекращения огня

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже в ближайшие дни против России будут применены санкции, если она не будет соблюдать перемирие.

"Мы хотим применить санкции против России в ближайшие дни по согласованию с Соединенными Штатами, если она не будет придерживаться режима прекращения огня", - заявил Макрон.

Он также заявил, что пока не знает, посетит ли российский диктатор Владимир Путин Стамбул для переговоров. Все все еще ждут ответа России.