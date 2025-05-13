Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, - Єрмак
Президент Володимир Зеленський відвідає Туреччина 15 травня. Відмова диктатора Росії Володимира Путіна від зустрічі з українським лідером, означатиме відмову Москви від завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.
Як відзначає Єрмак, неможливо вести перемовини щодо встановлення миру тоді, коли український народ цілодобово перебуває під терористичними атаками росіян. Встановлення режиму припинення вогню є необхідно передумовою.
Він додав, що наразі росіяни не надавали жодної відповіді щодо участі диктатора Путіна в переговорах у Туреччині.
"Ми підтвердили, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.), що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", - додав голова ОП.
Єрмак відзначив, що відмова Росії від переговорів потребуватиме сильної реакції з боку Сполучених Штатів Америки (США) та всього миру.
Можливі переговори Росії та України
У ніч проти 11 травня президент Росії відмовився від пропозиції щодо припинення бойових дій, водночас запропонувавши провести прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. У відповідь на це Зеленський заявив про згоду розпочати діалог із Росією, однак наголосив, що ключовою умовою для цього має стати встановлення режиму тиші. Цю позицію підтримали Україна, США та "коаліція рішучих".
Згодом Туреччина підтвердила свою готовність виконати роль посередника у майбутніх перемовинах.
Крім того, спеціальний представник президента США Кіт Келлог наголосив, що розпочати переговори можливо лише після запровадження режиму припинення вогню.
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