Відмова Путіна від переговорів у Стамбулі означатиме відмову Росії від миру, - Єрмак

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака під час онлайн-участі в сесії Копенгагенського демократичного саміту 2025.

Як відзначає Єрмак, неможливо вести перемовини щодо встановлення миру тоді, коли український народ цілодобово перебуває під терористичними атаками росіян. Встановлення режиму припинення вогню є необхідно передумовою.

Він додав, що наразі росіяни не надавали жодної відповіді щодо участі диктатора Путіна в переговорах у Туреччині.

"Ми підтвердили, що президент Зеленський готовий і буде в Туреччині. Вчора була дуже сильна й чітка заява президента Трампа (Дональд Трамп, голова Білого дому, - ред.), що він очікує присутності обох лідерів у Туреччині. Він також думає про можливість візиту туди. Вважаю, що, якщо Путін відмовиться приїхати до Туреччини, це буде останнім сигналом, що Росія не хоче закінчувати цю війну, що Росія не хоче й не готова до будь-яких перемовин", - додав голова ОП.

Єрмак відзначив, що відмова Росії від переговорів потребуватиме сильної реакції з боку Сполучених Штатів Америки (США) та всього миру.