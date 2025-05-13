У Стамбулі Зеленський готовий лише до прямої розмови з Путіним, - Подоляк

Президент України Володимир Зеленський під час можливих перемовин у Стамбулі готовий розмовляти лише з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Подоляка запитали, як буде діяти Зеленський у випадку, якщо Путін не приїде на перемовини, та чи може той зустрітись з кимось окрім Путіна з російської сторони.

"Ні, звісно. Це ж не формат. Президент не може зустрічатися... тим більше Мединський - не зовсім зрозумілий статус буде... Ну навряд чи ця людина є достатньою, щоб обговорювати фундаментальні питання", - відповів Подоляк.

Він зауважив, що для всіх вже очевидна конструкція влади у Росії, і що навіть міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров або прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін навряд чи будуть уповноважені на ті, чи інші рішення.

"Тобто прийняти рішення про продовження чи припинення війни може лише Путін. Ну може там є ще невелике коло навколо нього, яке обговорює скільки і кого треба ще вбити", - сказав Подоляк.

За його словами, конструкція перемовного процесу у Стамбулі очевидна: є людина, яка приймає рішення з боку України та є людина, яка приймає рішення з боку Росії. А все інше - це формальна присутність без результату.

"Це знову ж таки затягування часу. Який сенс проводити зустріч на нижчому рівні", - заявив Подоляк.