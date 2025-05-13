Москва бреше про зростання: аналітики назвали справжній стан економіки Росії

Російська економіка лише виглядає стабільною, а насправді дедалі слабшає через війну, санкції та викривлену статистику. Звіт аналітиків для ЄС показує, що, попри оптимістичні заяви Кремля, країна стрімко втрачає фінансову стійкість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Російська економіка перебуває у дедалі більш нестабільному стані через перехід на "воєнні рейки" та західні санкції. За даними видання, до такого висновку дійшли аналітики Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду (SITE) у своєму звіті, підготовленому для міністрів фінансів країн ЄС.

Автори дослідження наголошують, що економічна стійкість Росії є поверхневою, а структурні проблеми лише поглиблюються.

"Фіскальні стимули воєнної економіки підтримали Росію у короткостроковій перспективі, однак опора на непрозоре фінансування, викривлений розподіл ресурсів і зменшення резервів роблять цю модель нестійкою в довгостроковій перспективі. На відміну від кремлівських наративів, час грає не на боці Росії", - зазначають аналітики у звіті.

Фейкові заяви Москви

Як пишуть дослідники, ЄС з початку вторгнення РФ до України вже ухвалив 16 пакетів санкцій. Подібні обмеження запровадили також США, Канада, Велика Британія та Японія. Вони вдарили по основних джерелах доходу Кремля - експорту нафти, газу й вугілля.

Однак Москва прагне показати неефективність санкцій і заявляє, що ВВП Росії зріс на 4,3% у 2024 році. Втім SITE Торбйорн Бекер, який презентував звіт міністрам ЄС, зазначив, що цим цифрам не варто довіряти. На його думку, Кремль, ймовірно, суттєво занижує рівень інфляції, а це, відповідно, впливає на розрахунок реального ВВП.

Дефіцит бюджету Росії

Окрім цього, на економічну стабільність РФ негативно впливає падіння прибутків від енергоресурсів та зростання військових витрат, вважають аналітики.

Офіційно Москва щороку звітує про дефіцит бюджету на рівні 2% ВВП, проте експерт SITE вважає ці дані недостовірними.

"Багато витрат на війну проводяться через банківську систему. Якщо додати їх до офіційної статистики, справжній дефіцит може бути вдвічі вищим", - роблять припущення аналітики.

Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Єврокомісія підтримує висновки звіту. На його думку, реальний стан економіки РФ значно гірший, ніж показують офіційні цифри.