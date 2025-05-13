Вперше на відео: ГУР показало пуски С-200, що знищили А-50 та Ту-22М3

Що показало ГУР

Українська розвідка показала кадри ураження ворожих сил модернізованим ракетним комплексом С-200. На відео видно підготовку зенітної ракети 5В28 та момент запуску.

Також на новому відео показали сучасні безпілотні літальні апарати та наслідки ураження російської бази "Енгельс", шляхопроводів та нафтових баз.

Що пишуть Defense Express

Це вперше офіційно показано використання Україною зенітної ракети 5В28 від зенітного ракетного комплексу С-200. На це пішло два роки з моменту її першого відомого використання: у липні 2023 року по Таганрогу прилетіла тоді ще невідома ракета.

А минулого року нею було знищено російських літаків ДРЛВ А-50 та дальнього бомбардувальника Ту-22М3, який 19 квітня 2024 року був збитий на абсолютно рекордній дальності у 308 км.

При цьому аналітики видання вказують на те, що на кадрах видно, що з цих місць запускали ці ракети далеко не по одному разу, на що прямо вказують сліди від роботи реактивних двигунів на землі. Вочевидь було використано старі пускові позиції для запуску цих ракет.

За їх даними, у відео є декілька важливих моментів, які пояснюють деякі аспекти справжнього "воскресіння" елементів радянського ЗРК 60-х років. Так, для запуску було використано стандартну стаціонарну пускову 5П72В, а не, як вважалось раніше, новостворену мобільну версію.

"Більше того, на кадрах видно, що з цих місць запускали ці ракети далеко не по одному разу, на що прямо вказують сліди від роботи реактивних двигунів на землі. При цьому, вочевидь було використано старі пускові позиції для запуску цих ракет", - пишуть експерти.

За даними Defense Express, все це показує наскільки ризикованими були ці операції. Адже пускова абсолютно не мобільна й можливості вийти з під удару просто відсутня. А підготовка до пуску ведеться безпосередньо на цій пусковій, під час якої ракету заправляють доволі токсичним рідким паливом, яке вимагає використання костюму хімзахисту.

Сама ракета 5В28 не зазнала зовнішніх змін. Однак всі можливі зміни могли торкнутись електроніки. Серед можливих варіантів - використання іншого радару підсвітки цілей для штатної напівактивної головки самонаведення, або встановлення нової активної радіолокаційної головки самонаведення, як опція - пасивної, у випадку збиття А-50.