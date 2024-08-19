ГУР ударило по нафтобазі, а ЗСУ відбили атаку на Торецьк: новини за вихідні

ГУР за допомогою українських дронів вразили нафтобазу в Ростовській області. А тим часом військові Збройних сил України відбили ворожу атаку на Торецьк.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 17 серпня:
РФ за добу використала майже 300 дронів для атак на Запорізьку область;
У Херсонській області під удар ворога потрапила критична інфраструктура.
Новини за 18 серпня:
У Ростовській області через атаку дронів спалахнула нафтобаза;
Українська авіація знищила ще один міст у Курській області.
Зранку неділі російські ЗМІ почали скаржитись, що у Ростовській області внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.
РБК-Україна дізналось, що за ударом стояло Головне управління розвідки України.
За даними джерел, у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в районі Пролетарську.
Російські окупанти зранку 18 серпня здійснили масовану атаку у напрямку Торецька Донецької області. Українські військові зупинили штурм і завдали ворогу втрат.
За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.
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