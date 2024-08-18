ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ здійснили масовану атаку у бік Торецька: які втрати ворога

Торецьк, Неділя 18 серпня 2024 12:38
UA EN RU
Війська РФ здійснили масовану атаку у бік Торецька: які втрати ворога Фото: росіяни здійснили масовану атаку у бік Торецька (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти зранку 18 серпня здійснили масовану атаку у напрямку Торецька Донецької області. Сили оборони України зупинили штурм і завдали ворогу втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Сьогодні зранку противник здійснив масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції українських військ та просунутися у бік Торецька.

Сили оборони зупинили ворожу атаку, втрат позицій не допущено.

За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.

"Дякуємо українським захисникам за мужність, стійкість та професіоналізм", - додають у Генштабі ЗСУ.

Війська РФ здійснили масовану атаку у бік Торецька: які втрати ворога

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на фронті

Найгарячішим напрямком фронті залишається Покровський. Проте за останній час збільшилася кількість ворожих атак на Торецькому та Лиманському напрямках.

На фронті за останню добу зафіксовано 139 бойових зіткнень. З них на Покровському напрямку - 46, на Лиманському - 24, Торецькому - 19.

При цьому українські сили продовжують наступальну операцію у Курській області. Україна змогла взяти під контроль десятки населених пунктів. Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення ще одного моста у Курській області. Командувач Микола Олещук показав відео бойової роботи української авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку