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У Херсонській області під удар ворога потрапила критична інфраструктура

Херсон, Субота 17 серпня 2024 08:37
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У Херсонській області під удар ворога потрапила критична інфраструктура Фото: у Херсонській області росіяни атакували критичну інфраструктуру (t.me dsns_telegram )
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники вдарили по критичній інфраструктурі у Херсонській області. Крім того, окупанти обстріляли заклади освіти та будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

Минулої доби російські окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонської області. Росіяни, зокрема, атакували і Херсон.

Війська РФ атакували об'єкт критичної інфраструктури, освітні заклади, а також багатоповерхівку, 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, приватні автомобілі та автівку рятувальників.

Через російські обстріляли шестеро осіб отримали поранення. Серед постраждалих дитина.

Обстріли України

В ніч на 17 серпня російські окупанти атакували Україну. У низці областей оголошували повітряну тривогу. Військові повідомляли про рух "Шахедів" у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Черкаській та Донецькій областях.

У регіонах працювала протиповітряна оборона. Зранку у Києві лунали вибухи, у мережі повідомляли про роботу ППО.

Нагадаємо, російські окупанти знищили у Херсонській області єдину в Україні "зелену школу". Будівля школи згоріла внаслідок російської атаки.

Крім того, під час гасіння пожежі окупанти вдруге відкрили вогонь. Під обстріл потрапили рятувальники.

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