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У Латвії відомий спортсмен потрапив на допит спецслужб через жарт про громадянство РФ

Неділя 18 серпня 2024 16:19
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У Латвії відомий спортсмен потрапив на допит спецслужб через жарт про громадянство РФ Ілюстративне фото: у Латвії відомий спортсмен потрапив на допит спецслужб через жарт про громадянство РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Служба державної безпеки Латвії викликала на бесіду з колишнього чемпіона Латвії з боксу Микиту Смирнова. Напередодні він заявив про те, що отримав російське громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що латвійська Служба безпеки розглянула цей випадок, але не виявила ознак злочинного діяння. Зі Смирновим було проведено бесіду, і його попередили про можливу кримінальну відповідальність у разі вчинення злочинних дій.

У відомстві зазначили, що такі публічні висловлювання в умовах, коли Росія розв'язала війну проти України, не відповідають інтересам національної безпеки Латвії та створюють враження непрямої підтримки російської агресії.

Нагадаємо, 13 серпня колишній чемпіон Латвії з боксу Микита Смирнов заявив у своєму Instagram, що прийняв російське громадянство. Через деякий час спортсмен написав, що це був жарт.

Ставлення Латвії до Росії на тлі війни

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні Латвія різко засудила РФ та на постійній основі закликає до посилення санкційного режиму щодо Кремля.

Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що країна не готова до ризику вторгнення з боку Російської Федерацією на всі 100%, але як член НАТО Латвія у військовому відношенні захищена як ніколи раніше.

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