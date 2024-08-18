ua en ru
Нд, 18 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українська авіація знищила ще один міст у Курській області (відео)

Неділя 18 серпня 2024 10:39
UA EN RU
Українська авіація знищила ще один міст у Курській області (відео) Ілюстративне фото: українська авіація знищила ще один міст у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українська авіація знищила вже другий міст у Курській області через річку Сейм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

За його словами, авіація Повітряних Сил точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей. Це матиме значний вплив на ворога, адже позбавляє його логістичних спроможностей.

"Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат! Разом – до перемоги", - написав Олещук.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни почали скаржитись, що українські війська нібито знищили міст через річку Сейм біля села Зване, що у Курській області.

Що передувало

Минулої п'ятниці росіяни заявили про знищення одного з мостів через річку Сейм біля села Глушкове у Курській області. Це була одна з найважливіших логістичних артерій росіян. Водночас, окупанти заявили, що Україна застосувала "кілька американських ракет HIMARS" для знищення мосту.

В той час вони також почали заявляти про обстріл ще одного мосту в селі Зване. Однак підтверджень цьому не було.

Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук опублікував відео знищення мосту біля Глушкового. Він розповів, що в операції у Курській області бере участь і українська авіація.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська область Повітряні сили України Війна в Україні
NEWS
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
Сили оборони вдарили по комбінату "Кавказ" в Ростовській області
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку