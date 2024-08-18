Український турист отримав до 15 тисяч євро штрафу за "розпис" на Колізеї в Італії

Дев'ятнадцятирічний український турист вирішив залишити автограф на стінах Колізею. Однак італійські правоохоронці дізнались про це порушення та оштрафували юнака.

За даними видання, це був не перший випадок, коли хтось хотів увіковічити своє ім'я на стінах Колізею. Однак викарбувати своє ім'я чи ім'я своєї дівчини на Колізеї, як і на будь-якому іншому пам'ятнику, є протизаконним.

Цього разу це був 19-річний український турист, який залишив свої ініціали між входом до першого кільця та атріуму. Свідок побачив цю сцену і сповістив охорону. Поліція повідомила юнака про правопорушення та оштрафувала.

Як зауважило італійське видання, зазвичай даний злочин інкримінують, як псування та пошкодження культурних цінностей, а за це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і штраф до 15 000 євро.