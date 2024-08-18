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Український турист отримав до 15 тисяч євро штрафу за "розпис" на Колізеї в Італії

Італія, Неділя 18 серпня 2024 19:58
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Український турист отримав до 15 тисяч євро штрафу за "розпис" на Колізеї в Італії Фото: українського туриста оштрафували за автограф на стіні Колізею (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Дев'ятнадцятирічний український турист вирішив залишити автограф на стінах Колізею. Однак італійські правоохоронці дізнались про це порушення та оштрафували юнака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fatto Quotidiano.

За даними видання, це був не перший випадок, коли хтось хотів увіковічити своє ім'я на стінах Колізею. Однак викарбувати своє ім'я чи ім'я своєї дівчини на Колізеї, як і на будь-якому іншому пам'ятнику, є протизаконним.

Цього разу це був 19-річний український турист, який залишив свої ініціали між входом до першого кільця та атріуму. Свідок побачив цю сцену і сповістив охорону. Поліція повідомила юнака про правопорушення та оштрафувала.

Як зауважило італійське видання, зазвичай даний злочин інкримінують, як псування та пошкодження культурних цінностей, а за це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і штраф до 15 000 євро.

Найдивніші штрафи в Європі

РБК-Україна повідомляло, що у багатьох країнах Європи існують штрафи за одяг. Покарання можуть доходити до 12 тисяч доларів.

На іспанському острові Майорка тим часом запроваджують суворіші покарання за розгульну поведінку туристів.

А в Німеччині можна отримати штраф до 5000 доларів за порушення "режиму тиші".

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Італія Колізей
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