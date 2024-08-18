Росіяни намагаються просуватися на трьох напрямках у Донецькій області, - Генштаб

З початку доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог сконцентрував атаки на Покровському напрямку, а також намагається просуватися в районі Торецька і Лиману в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Держава-терорист упродовж дня завдала по території України три ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 64 авіаудари, скинувши при цьому 58 керованих авіабомб (КАБів).

Крім того, загарбники задіяли для ударів 463 дрони-камікадзе та здійснили 2668 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів зброї.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів біля Вовчанська та Липців. У Вовчанську ще триває бій.

За наявною в даний час інформацією, українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили більше шістдесяти окупантів, знищили танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 28 БпЛА, чотири одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Також було пошкоджено три артилерійські системи, три автомобіля й шість одиниць спецтехніки окупанта.

На Куп’янському напрямку ворог атакував позиції Сил оборони вісім разів. Біля населених пунктів Берестове і Стельмахівка підрозділи Сил оборони відбили сім наступальних дій. Ситуація напружена, тривають три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів атакували українських захисників у районах Макіївки, Невського, Греківки, Новоєгорівки та Діброви. На даний момент тривають два боєзіткнення.

На Сіверському напрямку ворог сім разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій у районах Спірного, Виїмки та Переїзного. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутись біля Часового Яру та Іванівського. Чотири атаки відбито, триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни за підтримки авіації 14 разів атакували наші позиції в районі Північного, Торецька і Залізного - дев’ять боєзіткнень завершились. Бойові дії тривають ще у п’яти локаціях.

На Покровському напрямку ворог концентрує максимальні зусилля. Впродовж дня агресор 35 разів атакував у районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. 20 атак українські захисники вже відбили, ще 15 боєзіткнень тривають.

Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили понад 270 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено танк і шість автомобілів. Також, українські захисники завдали суттєвих пошкоджень чотирьом артилерійським системам, РСЗВ, танку і 12 автомобілям противника.

На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили чотири ворожих спроби атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися біля Костянтинівки. Наразі тривають два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку сьогодні агресор один раз намагався штурмувати передній край оборони у напрямку Вугледару. Українські воїни зупинили атаку ворога.

На Придніпровському напрямку ворог намагався реалізувати одну штурмову дію, яка не мала успіху. Втрат позицій не допущено.