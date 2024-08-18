"Азов" показав бойового робота "Лють 2.0" на озброєнні бригади (фото)
Військові бригади "АЗОВ" показали бойову платформу "Лють 2.0". Бойовий робот зокрема допомагає військовим проводити розвідку на небезпечних територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Азов".
Військові пояснили, що український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту.
Які завдання виконує "Лють 2.0"
- вогнева підтримка піхоти;
- розвідка поля бою на небезпечних ділянках.
"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", - додали в бригаді.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Україна почала активно нарощувати виробництво власної зброї.
Зауважимо, що вчора президент України Володимир Зеленський показав зброю українського виробництва, а також результати її бойового застосування.
Зауважимо також, що у Міністерстві з питань стратегічних галузей та промисловості заявляли, що Україна може за рік виготовити понад 3 млн безпілотників.
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