Росіяни поповнюють втрати солдатів алкоголіками і порушниками дисципліни, - АТЕШ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

За даними агента, на Донецькому напрямку для оборони позицій бригади, загарбники вимушено набирають людей із числа алкоголіків та порушників дисципліни.

Фактично будь-який військовослужбовець від рядового до офіцера за появу в Красногорівці у неохайному вигляді, автоматично буде відправлений до штурмових загонів. Маніпулювати цим полюбляє військова поліція, яка навіть в умовному тилу може причепитися за неголеність.

"Поки на цьому напрямку чекали підкріплення, щоб закрити наявну дірку, особовий склад у наказовому порядку почали відправляти партіями на спробу закрити дірки на Курському напрямку", - повідомляють в "АТЕШ".