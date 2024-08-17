Росіяни поповнюють втрати солдатів алкоголіками і порушниками дисципліни, - АТЕШ
У місті Красногорівка Донецької області росіяни вимушені заповнювати нестачу особового складу алкоголіками та порушниками дисципліни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
За даними агента, на Донецькому напрямку для оборони позицій бригади, загарбники вимушено набирають людей із числа алкоголіків та порушників дисципліни.
Фактично будь-який військовослужбовець від рядового до офіцера за появу в Красногорівці у неохайному вигляді, автоматично буде відправлений до штурмових загонів. Маніпулювати цим полюбляє військова поліція, яка навіть в умовному тилу може причепитися за неголеність.
"Поки на цьому напрямку чекали підкріплення, щоб закрити наявну дірку, особовий склад у наказовому порядку почали відправляти партіями на спробу закрити дірки на Курському напрямку", - повідомляють в "АТЕШ".
Діяльність українських партизан
За даними партизан, днями російська армія почала перекидати військових у Курську область з числа резервів, якими готувалися посилити атаки на Покровському напрямку в Донецькій області.
Також військове командування РФ відправляє курсантів російських вишів на війну в Україну для здобуття бойового досвіду.
Тим часом у Воронежі агенти "АТЕШ" виявили комплекс ППО "Панцирь-С".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.