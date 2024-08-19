ГУР ударило по нефтебазе, а ВСУ отбили атаку на Торецк: новости за выходные

ГУР с помощью украинских дронов поразили нефтебазу в Ростовской области. А тем временем военные Вооруженных сил Украины отбили вражескую атаку на Торецк.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 17 августа:
РФ в сутки использовала почти 300 дронов для атак на Запорожскую область;
В Херсонской области под удар врага попала критическая инфраструктура.
Новости за 18 августа:
В Ростовской области из-за атаки дронов вспыхнула нефтебаза;
Украинская авиация уничтожила еще один мост в Курской области.
Утром воскресенья российские СМИ начали жаловаться, что в Ростовской области в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.
РБК-Украина узнало, что за ударом стояло Главное управление разведки Украины.
По данным источников, в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в районе Пролетарска.
Российские оккупанты утром 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области. Украинские военные остановили штурм и нанесли врагу потери.
По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.
Служба государственной безопасности Латвии вызвала на беседу с бывшим чемпионом Латвии по боксу Никиту Смирнова.
Он заявил о том, что получил российское гражданство.
За неделю в странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, более известной как обезьянья оспа.
Новые случаи были обнаружены в пяти странах Африки - Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде.
Пес-пограничник обнаружил наркотики в автомобиле гражданина Венгрии.
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В результате нападения погиб 11-летний мальчик. После нападения нападавший скрылся с места происшествия.
19-летний украинский турист получил штраф за то, что оставил свои инициалы между входом в первое кольцо и атриум. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила молодому человеку о правонарушениях и оштрафовала.
Обычно данное правонарушение инкриминируется как порча и повреждение культурных ценностей, а за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 15 000 евро.
Военные бригады "АЗОВ" показали боевую платформу "Лють 2.0".
Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.
"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", - добавили в бригаде.
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