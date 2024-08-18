"Від кокаїну до екстазі". Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі

Прикордонники викрили громадянина Угорщини, який намагався ввезти в Україну цілий набір наркотиків. Він ховав заборонені речовини по всьому салону авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби України.

"Частину знайшли в сумці для ноутбука, решту - в технічних порожнинах авто, включно з повітряним фільтром. Тепер вирішується питання щодо кримінального провадження, поінформовано співробітників СБУ", - пояснили в службі.

За даними ДПСУ, чоловік намагався провезти в Україну цілий набір наркотиків: кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс.

Нагадаємо, раніше цього місяця в Україні знищили більш як тонну контрабандного героїну на понад 2 мільярда гривень.

Співробітники СБУ показали, як спалили героїн, який ще у січні 2021 року був конфіскований у контрабандистів.

Крім того, ще в кінці минулого року в Україні було викрито наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складав понад 100 мільйонів гривень.

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