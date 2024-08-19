ГУР ударило по нафтобазі, а ЗСУ відбили атаку на Торецьк: новини за вихідні

ГУР за допомогою українських дронів вразили нафтобазу в Ростовській області. А тим часом військові Збройних сил України відбили ворожу атаку на Торецьк.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

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Атака на нафтобазу

Зранку неділі російські ЗМІ почали скаржитись, що у Ростовській області внаслідок ударів безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті.

РБК-Україна дізналось, що за ударом стояло Головне управління розвідки України.

За даними джерел, у ніч на 18 серпня в результаті операції ГУР МОУ було уражено нафтобазу "ФДКУ комбінат "Кавказ", що розташована в районі Пролетарську.

ЗСУ відбили масовану атаку росіян у напрямку Торецька

Російські окупанти зранку 18 серпня здійснили масовану атаку у напрямку Торецька Донецької області. Українські військові зупинили штурм і завдали ворогу втрат.

За даними Генштабу, у ході бої українські бійці знищили 10 одиниць ворожої техніки та знешкоджено 68 російських окупантів, з них - 41 безповоротно.

У Латвії відомий спортсмен потрапив на допит спецслужб через жарт про громадянство РФ

Служба державної безпеки Латвії викликала на бесіду з колишнього чемпіона Латвії з боксу Микиту Смирнова.

Він заявив про те, що отримав російське громадянство.

В Африці за тиждень нарахували 1200 нових випадків зараження мавпячою віспою

За тиждень у країнах Африки зафіксували 1200 нових випадків вірусної інфекції mpox, більш відомої як мавпяча віспа.

Нові випадки були виявлені у п'яти країнах Африки - Бурунді, ЦАР, ДР Конго, Нігерії та Руанді.

Від кокаїну до екстазі". Угорець намагався заїхати в Україну на набитому наркотиками автомобілі

Пес-прикордонник виявив наркотики в автомобілі громадянина Угорщини.

За даними ДПСУ, чоловік намагався провезти в Україну цілий набір наркотиків: кокаїн, мефедрон, екстазі та канабіс.

В Іспанії невідомий напав на дітей на футбольному полі

В одному з містечок іспанської провінції Толедо невідомий хлопець у масці та з ножем напав на дітей на футбольному полі.

В результаті нападу загинув 11-річний хлопчик. Після нападу нападник втік з місця події.

Український турист отримав до 15 тисяч євро штрафу за "розпис" на Колізеї в Італії

19-річний український турист отримав штраф за те, що залишив свої ініціали між входом до першого кільця та атріуму. Свідок побачив цю сцену і сповістив охорону. Поліція повідомила юнака про правопорушення та оштрафувала.

Зазвичай дане правопорушення інкримінують, як псування та пошкодження культурних цінностей, а за це передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років і штраф до 15 000 євро.

"Азов" показав бойового робота "Лють 2.0" на озброєнні бригади

Військові бригади "АЗОВ" показали бойову платформу "Лють 2.0".

Український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, 3 дні автономної роботи та 4 клас захисту.

"Платформа має позитивні відгуки від азовських операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій", - додали в бригаді.