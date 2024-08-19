ГУР ударило по нефтебазе, а ВСУ отбили атаку на Торецк: новости за выходные

ГУР с помощью украинских дронов поразили нефтебазу в Ростовской области. А тем временем военные Вооруженных сил Украины отбили вражескую атаку на Торецк.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

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Атака на нефтебазу

Утром воскресенья российские СМИ начали жаловаться, что в Ростовской области в результате ударов беспилотников произошел пожар на нефтяном объекте.

РБК-Украина узнало, что за ударом стояло Главное управление разведки Украины.

По данным источников, в ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ", расположенная в районе Пролетарска.

ВСУ отразили массированную атаку россиян в направлении Торецка

Российские оккупанты утром 18 августа совершили массированную атаку в направлении Торецка Донецкой области. Украинские военные остановили штурм и нанесли врагу потери.

По данным Генштаба, в ходе бои украинские бойцы уничтожили 10 единиц вражеской техники и обезврежены 68 российских оккупантов, из них - 41 безвозвратно.

В Латвии известный спортсмен попал на допрос спецслужб из-за шутки о гражданстве РФ

Служба государственной безопасности Латвии вызвала на беседу с бывшим чемпионом Латвии по боксу Никиту Смирнова.

Он заявил о том, что получил российское гражданство.

В Африке за неделю насчитали 1200 новых случаев заражения обезьяньей оспой

За неделю в странах Африки зафиксировали 1200 новых случаев вирусной инфекции mpox, более известной как обезьянья оспа.

Новые случаи были обнаружены в пяти странах Африки - Бурунди, ЦАР, ДР Конго, Нигерии и Руанде.

От кокаина к экстазу". Венгер пытался заехать в Украину на набитом наркотиками автомобиле

Пес-пограничник обнаружил наркотики в автомобиле гражданина Венгрии.

По данным ГНСУ, мужчина пытался провезти в Украину целый набор наркотиков: кокаин, мефедрон, экстази и каннабис.

В Испании неизвестный напал на детей на футбольном поле

В одном из городков испанской провинции Толедо неизвестный парень в маске и с ножом напал на детей на футбольном поле.

В результате нападения погиб 11-летний мальчик. После нападения нападавший скрылся с места происшествия.

Украинский турист получил до 15 тысяч евро штрафа за "роспись" на Колизее в Италии

19-летний украинский турист получил штраф за то, что оставил свои инициалы между входом в первое кольцо и атриум. Свидетель увидел эту сцену и известил охрану. Полиция сообщила молодому человеку о правонарушениях и оштрафовала.

Обычно данное правонарушение инкриминируется как порча и повреждение культурных ценностей, а за это предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет и штраф до 15 000 евро.

"Азов" показал боевого робота "Лють 2.0" на вооружении бригады

Военные бригады "АЗОВ" показали боевую платформу "Лють 2.0".

Украинский роботизированный дрон имеет пулеметное вооружение, до 20 км запаса хода, 3 дня автономной работы и 4 класс защиты.

"Платформа имеет положительные отзывы от азовских операторов дронов. Она значительно облегчит жизнь бойцов на передовой", - добавили в бригаде.