Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень

Валютний ринок України протягом 14-20 вересня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Долар на готівковому ринку може коштувати до 45 гривень, тоді як євро через залежність від світових котирувань матиме ширший діапазон коливань.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий .

Яким буде курс долара та євро

За прогнозом Тараса Лєсового, упродовж наступного тижня курс долара на міжбанківському ринку коливатиметься в межах 44,4-44,8 грн за долар. На готівковому ринку допустимий коридор становитиме 44,5-45 грн за долар.

Водночас євро матиме ширший простір для руху. Як на міжбанку, так і на готівковому ринку його курс прогнозується в межах 51-52,5 грн за євро.

Щоденні курсові зміни можуть становити до 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах.

Чому валютний ринок залишатиметься стабільним

За словами Лєсового, зовнішній спокій валютного ринку є результатом політики Національного банку в межах режиму керованої гнучкості. Регулятор не дозволяє накопиченому попиту на валюту перерости в неконтрольований рух курсу.

Наступного тижня потреба в інтервенціях НБУ залишатиметься значною. За попередньою оцінкою, регулятор може спрямувати на підтримку балансу між попитом і пропозицією близько 0,8-1 млрд доларів.

Що відбувається з попитом на валюту

На міжбанку зберігатиметься активний попит з боку імпортерів, зокрема компаній, які закуповують пальне та енергетичне обладнання.

З наближенням осінньо-зимового періоду потреба в критично важливих імпортних товарах навряд чи зменшуватиметься.

Водночас можливості українського експорту в умовах війни залишаються обмеженими. Через це природних валютних надходжень недостатньо для повного покриття попиту, а частину цього розриву змушений закривати Нацбанк.

Чому ціни можуть зростати навіть за стабільного курсу

Експерт звернув увагу на ситуацію з цінами. Попри відносну стабільність валютного курсу, вартість товарів і послуг в Україні може зростати через інші чинники.

Йдеться, зокрема, про наслідки ракетно-дронових атак, втрати підприємств, перебудову логістики, витрати на енергетичну автономність, страхування ризиків, резервні маршрути та обладнання.

Усе це формує так звану воєнну інфляцію, коли бізнес закладає в ціни не лише вже понесені збитки, а й можливі майбутні витрати.

За прогнозом Лєсового, на окремих товарних ринках і в секторі послуг у вересні зростання цін може становити близько 5%. У разі виникнення дефіциту пропозиції через форс-мажорні обставини ціни можуть зрости до 10%.

Яка різниця між курсами на різних ринках

За прогнозом, різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку становитиме до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро.

У комерційних банках спред може становити до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро. В обмінних пунктах – до 0,6-1 грн за долар та 1-1,3 грн за євро.

Середня різниця між курсами купівлі на готівковому ринку становитиме 0,2-0,3 грн за долар та 0,3-0,5 грн за євро в банках. В обмінниках цей показник може бути на рівні 0,3-0,5 грн за долар та 0,5-0,7 грн за євро.

Різниця між курсами продажу в банках прогнозується на рівні 0,1-0,2 грн за долар та 0,2-0,3 грн за євро. В обмінниках – 0,3-0,5 грн за долар та до 0,5 грн за євро.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн.

Що може змінити прогноз

Лєсовий наголосив, що в умовах війни будь-який валютний прогноз має багато умовностей. Ситуація може змінитися через нові атаки, втрати енергетичних або логістичних потужностей та інші непередбачувані обставини.

Проте за нинішніх умов валютний ринок у період з 14 до 20 вересня, за прогнозом експерта, навряд чи вийде за межі вже сформованих тенденцій.

Середні тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.