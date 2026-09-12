Спокійний долар і мінливий євро: банкір дав прогноз курсу на наступний тиждень
Валютний ринок України протягом 14-20 вересня, ймовірно, збереже відносну стабільність. Долар на готівковому ринку може коштувати до 45 гривень, тоді як євро через залежність від світових котирувань матиме ширший діапазон коливань.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''Глобус Банку'' Тарас Лєсовий.
Яким буде курс долара та євро
За прогнозом Тараса Лєсового, упродовж наступного тижня курс долара на міжбанківському ринку коливатиметься в межах 44,4-44,8 грн за долар. На готівковому ринку допустимий коридор становитиме 44,5-45 грн за долар.
Водночас євро матиме ширший простір для руху. Як на міжбанку, так і на готівковому ринку його курс прогнозується в межах 51-52,5 грн за євро.
Щоденні курсові зміни можуть становити до 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у комерційних банках та до 0,3 грн в обмінних пунктах.
Чому валютний ринок залишатиметься стабільним
За словами Лєсового, зовнішній спокій валютного ринку є результатом політики Національного банку в межах режиму керованої гнучкості. Регулятор не дозволяє накопиченому попиту на валюту перерости в неконтрольований рух курсу.
Наступного тижня потреба в інтервенціях НБУ залишатиметься значною. За попередньою оцінкою, регулятор може спрямувати на підтримку балансу між попитом і пропозицією близько 0,8-1 млрд доларів.
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Що відбувається з попитом на валюту
На міжбанку зберігатиметься активний попит з боку імпортерів, зокрема компаній, які закуповують пальне та енергетичне обладнання.
З наближенням осінньо-зимового періоду потреба в критично важливих імпортних товарах навряд чи зменшуватиметься.
Водночас можливості українського експорту в умовах війни залишаються обмеженими. Через це природних валютних надходжень недостатньо для повного покриття попиту, а частину цього розриву змушений закривати Нацбанк.
Чому ціни можуть зростати навіть за стабільного курсу
Експерт звернув увагу на ситуацію з цінами. Попри відносну стабільність валютного курсу, вартість товарів і послуг в Україні може зростати через інші чинники.
Йдеться, зокрема, про наслідки ракетно-дронових атак, втрати підприємств, перебудову логістики, витрати на енергетичну автономність, страхування ризиків, резервні маршрути та обладнання.
Усе це формує так звану воєнну інфляцію, коли бізнес закладає в ціни не лише вже понесені збитки, а й можливі майбутні витрати.
За прогнозом Лєсового, на окремих товарних ринках і в секторі послуг у вересні зростання цін може становити близько 5%. У разі виникнення дефіциту пропозиції через форс-мажорні обставини ціни можуть зрости до 10%.
Яка різниця між курсами на різних ринках
За прогнозом, різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку становитиме до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро.
У комерційних банках спред може становити до 0,5-0,6 грн за долар та до 0,8-1 грн за євро. В обмінних пунктах – до 0,6-1 грн за долар та 1-1,3 грн за євро.
Середня різниця між курсами купівлі на готівковому ринку становитиме 0,2-0,3 грн за долар та 0,3-0,5 грн за євро в банках. В обмінниках цей показник може бути на рівні 0,3-0,5 грн за долар та 0,5-0,7 грн за євро.
Різниця між курсами продажу в банках прогнозується на рівні 0,1-0,2 грн за долар та 0,2-0,3 грн за євро. В обмінниках – 0,3-0,5 грн за долар та до 0,5 грн за євро.
Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн.
Що може змінити прогноз
Лєсовий наголосив, що в умовах війни будь-який валютний прогноз має багато умовностей. Ситуація може змінитися через нові атаки, втрати енергетичних або логістичних потужностей та інші непередбачувані обставини.
Проте за нинішніх умов валютний ринок у період з 14 до 20 вересня, за прогнозом експерта, навряд чи вийде за межі вже сформованих тенденцій.
Середні тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.
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