Грошовий "бонус" за перший контракт у ЗСУ: скільки отримають військові у 2026 році

Військовослужбовці, які укладають строковий контракт у ЗСУ вперше, мають право на одноразову грошову виплату від держави. У 2026 році розмір такого "бонуса" зріс, однак його сума залежить від звання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
У МОУ нагадали, що контрактна служба у Збройних силах України - це свідомий вибір і реальна альтернатива мобілізації в умовах воєнного стану.
Зазначається, що вона підходить тим, хто хоче:
Перевагами контрактної служби в армії, згідно з інформацією міністерства, є те, що вона передбачає:
У Міністерстві оборони розповіли також про виплату, передбачену за перший строковий контракт у ЗСУ.
Наголошується, що окрім вищезазначеного, "військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують від держави одноразову грошову виплату".
У 2026 році сума цієї виплати становить:
Насамкінець у МОУ повідомили, що в цілому підписати контракт на проходження військової служби може:
При цьому людина має бути віком від 18 років та старше.
"Громадяни, які вже мобілізовані та проходять військову службу, також мають право укладати контракт", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці, старші за 60 років, також зможуть піти на службу за контрактом. Умови для цього затвердив президент України Володимир Зеленський.
Тим часом Верховна Рада схвалила закон, який надає річну відстрочку від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану (йдеться про "Контракт 18-24").
