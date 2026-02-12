Грошовий "бонус" за перший контракт у ЗСУ: скільки отримають військові у 2026 році

Кому підходить контрактна служба

У МОУ нагадали, що контрактна служба у Збройних силах України - це свідомий вибір і реальна альтернатива мобілізації в умовах воєнного стану.

Зазначається, що вона підходить тим, хто хоче:

захищати країну й водночас будувати військову кар'єру;

служити за фахом і розуміти свою роль та відповідальність.

У чому переваги контрактної служби

Перевагами контрактної служби в армії, згідно з інформацією міністерства, є те, що вона передбачає:

чітко визначені умови;

стабільне грошове забезпечення;

соціальні гарантії;

можливість обрати посаду відповідно до підготовки та досвіду.

Яка виплата передбачена за перший контракт

У Міністерстві оборони розповіли також про виплату, передбачену за перший строковий контракт у ЗСУ.

Наголошується, що окрім вищезазначеного, "військовослужбовці, які вперше укладають строковий контракт, отримують від держави одноразову грошову виплату".

У 2026 році сума цієї виплати становить:

26 624 гривні (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) - для рядового складу;

29 952 гривні (9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) - для сержантського і старшинського складу;

33 280 гривень (10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) - для офіцерського складу.

Військовий, який вперше укладає строковий контракт, має право отримати одноразову грошову виплату (інфографіка: mod.gov.ua)

Хто саме може укласти контракт на службу

Насамкінець у МОУ повідомили, що в цілому підписати контракт на проходження військової служби може:

громадянин України;

іноземець;

особа без громадянства.

При цьому людина має бути віком від 18 років та старше.

"Громадяни, які вже мобілізовані та проходять військову службу, також мають право укладати контракт", - підсумували в міністерстві.