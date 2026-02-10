Зеленський підписав указ про службу 60+: контракт на рік і особливі умови
Українці, старші за 60 років, зможуть піти на службу за контрактом. Умови для такої служби затвердив президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №108/2026 голови української держави.
Читайте також: Рік відстрочки після служби: для військових за "Контрактом 18-24" готують важливі зміни
Умови укладення контракту для осіб 60+:
- Строк служби: контракт із такими особами укладається строком на 1 рік. Під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.
- Згода командира: обов'язковою умовою є наявність листа (письмової згоди) від командира військової частини, де людина планує служити.
- Стан здоров'я: кандидат має бути визнаний придатним до служби військово-лікарською комісією (ВЛК).
- Процедура подання: заява та згода командира подаються до ТЦК і СП за місцем проживання.
- Офіцерський склад: для осіб, які претендують на офіцерські посади, згода командира частини має бути додатково погоджена Генеральним штабом ЗСУ.
У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.
Контракт 60+
Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, що дозволяє приймати на військову службу за контрактом осіб, які досягли граничного віку (60 років).
Згідно з документом, під час воєнного стану такі громадяни можуть служити за умови визнання їх придатними ЛКК і наявності письмової згоди командира частини (для офіцерів - за погодженням із Генштабом).