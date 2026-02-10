UA UA EN RU
Зеленський підписав указ про службу 60+: контракт на рік і особливі умови

Київ, Вівторок 10 лютого 2026 20:23
Зеленський підписав указ про службу 60+: контракт на рік і особливі умови Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Українці, старші за 60 років, зможуть піти на службу за контрактом. Умови для такої служби затвердив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №108/2026 голови української держави.

Умови укладення контракту для осіб 60+:

  • Строк служби: контракт із такими особами укладається строком на 1 рік. Під час дії воєнного стану його можна продовжити ще на один рік.
  • Згода командира: обов'язковою умовою є наявність листа (письмової згоди) від командира військової частини, де людина планує служити.
  • Стан здоров'я: кандидат має бути визнаний придатним до служби військово-лікарською комісією (ВЛК).
  • Процедура подання: заява та згода командира подаються до ТЦК і СП за місцем проживання.
  • Офіцерський склад: для осіб, які претендують на офіцерські посади, згода командира частини має бути додатково погоджена Генеральним штабом ЗСУ.

У разі припинення або скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби.

Контракт 60+

Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, що дозволяє приймати на військову службу за контрактом осіб, які досягли граничного віку (60 років).

Згідно з документом, під час воєнного стану такі громадяни можуть служити за умови визнання їх придатними ЛКК і наявності письмової згоди командира частини (для офіцерів - за погодженням із Генштабом).

