Головна » Новини » Війна в Україні

Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

П'ятниця 06 лютого 2026 12:22
Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні Фото: Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У 2025 році територіальні центри комплектування забезпечили близько 90 відсотків від усієї мобілізації військових до лав ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

Читайте також: Резерв+ оновив відстрочки: кому продовжили автоматично, а кому - бігти до ЦНАП

Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні

Фото: Сирський зробив заяву про мобілізацію в Україні (інфографіка РБК-Україна)

"Територіальні центри комплектування забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу. Це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони", - заявив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також зазначив, що ще орієнтовно 10 відсотків військових у 2025 році долучались через рекрутингові центри.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров оприлюднив реальні масштаби проблем із мобілізацією. За його даними, на сьогодні у розшуку перебувають 2 мільйони військовозобов'язаних українців.

Для вирішення цих проблем Федоров анонсував комплексний аудит ТЦК та глибоку перевірку Міноборони й ЗСУ. Мета перевірок – побороти корупцію та знайти ресурси для покращення забезпечення військових.

Окрім того, у січні 2026 року в Україні стартували курси підвищення кваліфікації для представників органів виконавчої влади. Мета проєкту – синхронізувати роботу державних структур та армії у питаннях мобілізаційної готовності.

За даними Кабміну, кількість заброньованих від мобілізації українців за рік зросла до 1,3 млн осіб. Військові зверталися до уряду з проханням бронювати менше. При цьому зазначається, що наразі мобілізаційний баланс дотримано.

Також раніше РБК-Україна повідомляло про те, що змінилось у процесі мобілізації протягом 2025 року.

