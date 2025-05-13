Паспорт України не обов'язковий? У Міноборони сказали, чи дають статус УБД іноземцям
В цілому учасники бойових дій - це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України. З огляду на це у Міністерстві оборони пояснили, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.
Чим регулюється отримання статусу УБД
В Міноборони нагадали, що отримання статусу учасника бойових дій регулюється кількома нормативно-правовими документами.
Так, законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які:
- захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
- брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.
Тим часом до категорії військовослужбовців можуть прирівнюватись:
- іноземці;
- особи без громадянства.
Якщо вони - відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - проходять військову службу у Збройних силах України.
Чи можуть іноземці й особи без громадянства отримати статус УБД
"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій", - розповів директор Департаменту соціального забезпечення МОУ, полковник Сергій Галімський.
Статус УБД можуть отримати не лише громадяни України (ілюстрація: mod.gov.ua)
Він додав, що ці особи "мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України".
Отже, іноземці або особи без громадянства можуть отримати статус УБД, якщо:
- їхня діяльність відповідає вимогам українських законів;
- вони проходять військову службу у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як статус УБД вливає на розмір пенсії в Україні.
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