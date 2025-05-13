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Паспорт України не обов'язковий? У Міноборони сказали, чи дають статус УБД іноземцям

Вівторок 13 травня 2025 16:28
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Паспорт України не обов'язковий? У Міноборони сказали, чи дають статус УБД іноземцям Статус УБД забезпечує захисникам України низку пільг і соціальних гарантій (фото: facebook.com/2InternationalLegion)
Автор: Ірина Костенко

В цілому учасники бойових дій - це особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту України. З огляду на це у Міністерстві оборони пояснили, чи можуть отримати статус УБД іноземці та особи без громадянства.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОУ.

Чим регулюється отримання статусу УБД

В Міноборони нагадали, що отримання статусу учасника бойових дій регулюється кількома нормативно-правовими документами.

Так, законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці ЗСУ, які:

  • захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
  • брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

Тим часом до категорії військовослужбовців можуть прирівнюватись:

  • іноземці;
  • особи без громадянства.

Якщо вони - відповідно до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" - проходять військову службу у Збройних силах України.

Чи можуть іноземці й особи без громадянства отримати статус УБД

"Враховуючи зазначене вище, іноземці, діяльність яких відповідає вимогам цих законів, можуть отримати статус учасника бойових дій", - розповів директор Департаменту соціального забезпечення МОУ, полковник Сергій Галімський.

Паспорт України не обов'язковий? У Міноборони сказали, чи дають статус УБД іноземцямСтатус УБД можуть отримати не лише громадяни України (ілюстрація: mod.gov.ua)

Він додав, що ці особи "мають дотримуватися таких самих процедур, як і громадяни України".

Отже, іноземці або особи без громадянства можуть отримати статус УБД, якщо:

  • їхня діяльність відповідає вимогам українських законів;
  • вони проходять військову службу у Збройних силах України та Державній спеціальній службі транспорту.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як статус УБД вливає на розмір пенсії в Україні.

Читайте також, як отримати статус УБД або ж відновити посвідчення.

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