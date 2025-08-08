ua en ru
"Контракт 18-24" розширили: як стати оператором БПС й отримати мільйон

П'ятниця 08 серпня 2025 12:56
"Контракт 18-24" розширили: як стати оператором БПС й отримати мільйон "Контракт 18-24" розширили на операторів безпілотних систем (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Експериментальний проект "Контракт 18-24" розширили на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Що саме змінилось у "Контракті 18-24"

Українцям розповіли, що 30 липня Кабінет міністрів України підтримав ініціативу МОУ щодо розширення експериментального проекту "Контракт 18-24", тож відтепер він поширюватиметься на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).

Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, було затверджено окрему форму контракту.

Крім того, було розширено категорії військовослужбовців, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу 1 млн гривень.

Йдеться про тих, хто у віці до 25 років раніше, з моменту оголошення воєнного стану, приєднався до війська - до офіційного старту проекту в лютому 2025 року.

Запроваджується також можливість збільшення розміру одноразової грошової допомоги після укладення контракту - для всіх категорій контрактників 18-24.

"Такі рішення може приймати міністр оборони, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі міністерства. В такому випадку міністр своїм рішенням встановлюватиме конкретний розмір допомоги та порядок її виплати", - пояснили в МОУ.

Особливості нового контракту

Згідно з інформацією міністерства, контракт на посади операторів БПС укладатиметься на 2 роки. При цьому його обов'язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.

Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців. Підготовка включатиме, зокрема:

  • базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;
  • фахову підготовку - від 5 діб до 60 діб;
  • курс адаптації у військовій частині - 14 діб.

Якщо ж у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки.

У разі непроходження підсумкового контролю - за результатами фахової підготовки - передбачена можливість переміщення військовослужбовців на інші посади, пов'язані з експлуатацією БПС (зі збереженням умов контракту).

&quot;Контракт 18-24&quot; розширили: як стати оператором БПС й отримати мільйонЗміни в "Контракті 18-24" для операторів БПС (інфографіка: mod.gov.ua)

Зазначається, що механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:

  • 200 000 гривень - одразу при підписанні контракту;
  • 300 000 гривень - після проходження підготовки та початку служби;
  • 500 000 гривень - після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).

Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 гривень на місяць.

У разі припинення або скасування воєнного стану (або невиконання умов контракту в частині строків обов'язкової участі в бойових діях) невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку - 1/12 від 500 000 гривень за кожні 30 днів служби.

Повідомляється, що для добровольців за цим контрактом діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проекту, а саме:

  • можливість залучення іпотеки під 0%;
  • безкоштовна освіта в межах держзамовлення;
  • соціальний пакет військовослужбовця;
  • медичне забезпечення.

Уточнюється, що після виконання умов дворічного контракту учасники проекту:

  • матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік;
  • матимуть право вільного виїзду за кордон.

&quot;Контракт 18-24&quot; розширили: як стати оператором БПС й отримати мільйонТепер "Контракт 18-24" - і для операторів БПС (ілюстрація: mod.gov.ua)

Де можна служити за новим контрактом

У Міноборони повідомили, що процедура укладання нового виду контракту залишається незмінною.

"Відбір кандидатів, надання консультативної та роз'яснювальної допомоги здійснюватимуть центри рекрутингу та рекрутингові підрозділи військових частин", - зауважили в МОУ.

Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу:

  • у Збройних силах України;
  • у Національній гвардії України;
  • у Державній прикордонній службі України.

Уточнюється, що конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генерального штабу ЗСУ, Головного управління НГУ та адміністрації Держприкордонслужби.

Станом на сьогодні участь в експериментальному проекті беруть:

  • 24 бригади ЗСУ;
  • 5 підрозділів НГУ;
  • 4 підрозділи Держприкордонслужби.

"Бажаючі приєднатися до війська громадяни цієї категорії мають подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі до центрів рекрутингу або через електронний кабінет у "Резерв+", - пояснили в МОУ.

Хто тепер може отримати мільйон за службу

Насамкінець у міністерстві розповіли, що схвалені зміни розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 мільйона гривень.

Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року:

  • у віці до 25 років приєднався до війська;
  • служив на посадах рядового, сержантського і старшинського складу;
  • станом на 13 лютого 2025 року має не менше 6 місяців участі в бойових діях.

Уточнюється, що ця норма поширена на:

  • строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;
  • військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що добровольці, які приєднались до українського війська у віці 18-24 років, можуть отримати за певних обставин одноразову грошову винагороду - мільйон гривень.

Крім того, ми пояснювали умови служби українців в межах проекту "Контракт 18-24" та які види контрактів із ЗСУ існують в цілому.

Читайте також, коли можна завчасно розірвати контракт із ЗСУ та як це зробити.

