"Контракт 18-24" розширили: як стати оператором БПС й отримати мільйон
Експериментальний проект "Контракт 18-24" розширили на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Що саме змінилось у "Контракті 18-24"
Українцям розповіли, що 30 липня Кабінет міністрів України підтримав ініціативу МОУ щодо розширення експериментального проекту "Контракт 18-24", тож відтепер він поширюватиметься на штатні посади, пов'язані з експлуатацією безпілотних систем (БПС).
Для громадян у віці до 25 років, які хочуть долучитися до війська за цими напрямками, було затверджено окрему форму контракту.
Крім того, було розширено категорії військовослужбовців, які зможуть отримати одноразову грошову допомогу 1 млн гривень.
Йдеться про тих, хто у віці до 25 років раніше, з моменту оголошення воєнного стану, приєднався до війська - до офіційного старту проекту в лютому 2025 року.
Запроваджується також можливість збільшення розміру одноразової грошової допомоги після укладення контракту - для всіх категорій контрактників 18-24.
"Такі рішення може приймати міністр оборони, виходячи з наявного фонду грошового забезпечення, передбаченого в кошторисі міністерства. В такому випадку міністр своїм рішенням встановлюватиме конкретний розмір допомоги та порядок її виплати", - пояснили в МОУ.
Особливості нового контракту
Згідно з інформацією міністерства, контракт на посади операторів БПС укладатиметься на 2 роки. При цьому його обов'язковою умовою є безпосередня участь у бойових діях не менше 12 місяців.
Враховуючи специфіку експлуатації БПС, термін навчання для таких рекрутів збільшено з 3 до 4 місяців. Підготовка включатиме, зокрема:
- базову загальновійськову підготовку тривалістю до 45 діб;
- фахову підготовку - від 5 діб до 60 діб;
- курс адаптації у військовій частині - 14 діб.
Якщо ж у рекрута є відповідний сертифікат фахівця з експлуатації БПС, він може враховуватись при встановленні строків фахової підготовки.
У разі непроходження підсумкового контролю - за результатами фахової підготовки - передбачена можливість переміщення військовослужбовців на інші посади, пов'язані з експлуатацією БПС (зі збереженням умов контракту).
Зміни в "Контракті 18-24" для операторів БПС (інфографіка: mod.gov.ua)
Зазначається, що механізм виплати одноразової грошової допомоги для добровольців на посади БПС зберігається:
- 200 000 гривень - одразу при підписанні контракту;
- 300 000 гривень - після проходження підготовки та початку служби;
- 500 000 гривень - після закінчення дворічного контракту при виконанні його умов (зокрема, 12 місяців участі в бойових діях).
Крім одноразової грошової допомоги вони матимуть грошове забезпечення, яке може сягати до 120 000 гривень на місяць.
У разі припинення або скасування воєнного стану (або невиконання умов контракту в частині строків обов'язкової участі в бойових діях) невиплачена третя частина одноразової грошової допомоги виплачуватиметься пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку - 1/12 від 500 000 гривень за кожні 30 днів служби.
Повідомляється, що для добровольців за цим контрактом діятимуть такі ж самі пільги, що для інших учасників експериментального проекту, а саме:
- можливість залучення іпотеки під 0%;
- безкоштовна освіта в межах держзамовлення;
- соціальний пакет військовослужбовця;
- медичне забезпечення.
Уточнюється, що після виконання умов дворічного контракту учасники проекту:
- матимуть право на відстрочку від призову на 1 рік;
- матимуть право вільного виїзду за кордон.
Тепер "Контракт 18-24" - і для операторів БПС (ілюстрація: mod.gov.ua)
Де можна служити за новим контрактом
У Міноборони повідомили, що процедура укладання нового виду контракту залишається незмінною.
"Відбір кандидатів, надання консультативної та роз'яснювальної допомоги здійснюватимуть центри рекрутингу та рекрутингові підрозділи військових частин", - зауважили в МОУ.
Служити за цим видом контракту можна буде на посадах рядового складу:
- у Збройних силах України;
- у Національній гвардії України;
- у Державній прикордонній службі України.
Уточнюється, що конкретний перелік штатних посад за цим видом контракту визначатиметься окремим рішенням Генерального штабу ЗСУ, Головного управління НГУ та адміністрації Держприкордонслужби.
Станом на сьогодні участь в експериментальному проекті беруть:
- 24 бригади ЗСУ;
- 5 підрозділів НГУ;
- 4 підрозділи Держприкордонслужби.
"Бажаючі приєднатися до війська громадяни цієї категорії мають подати відповідну заяву в паперовій або електронній формі до центрів рекрутингу або через електронний кабінет у "Резерв+", - пояснили в МОУ.
Хто тепер може отримати мільйон за службу
Насамкінець у міністерстві розповіли, що схвалені зміни розширюють категорії військовослужбовців, які можуть одноразово отримати грошову допомогу в розмірі 1 мільйона гривень.
Йдеться про тих хто, з 24 лютого 2022 року:
- у віці до 25 років приєднався до війська;
- служив на посадах рядового, сержантського і старшинського складу;
- станом на 13 лютого 2025 року має не менше 6 місяців участі в бойових діях.
Уточнюється, що ця норма поширена на:
- строковиків, які після початку широкомасштабної агресії уклали контракт;
- військовослужбовців, які були атестовані до присвоєння офіцерського звання.
