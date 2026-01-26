Матеріальна допомога для військових у 2026 році: хто і скільки грошей може отримати

У 2026 році військовослужбовці Збройних сил України можуть отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі місячного грошового забезпечення. Виплата надається один раз на рік за наявності визначених підстав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Який розмір матеріальної допомоги у 2026 році

У 2026 році матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця.

До суми, з якої розраховується виплата, входять:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (крім винагород), на які військовий має право на день підписання наказу.

Виплата здійснюється з урахуванням наявного фонду грошового забезпечення та відповідно до доручення міністра оборони України від 4 січня 2026 року № 38/уд.

Хто має право на отримання допомоги

Матеріальна допомога у 2026 році надається військовослужбовцям один раз протягом року за наявності однієї з таких підстав:

наявність інвалідності, отриманої внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, пов’язаних із захистом України;

сім’ям військовослужбовців, які перебувають у полоні (крім тих, хто здався добровільно), є заручниками, інтерновані в нейтральних державах або зникли безвісти;

настання у 2026 році або у грудні 2025 року подій, якщо допомога не була отримана раніше, зокрема:

- смерть військовослужбовця або його близьких родичів (дружини/чоловіка, дітей, батьків);

- народження або усиновлення дитини;

- суттєве погіршення стану здоров’я військовослужбовця або членів його сім’ї, підтверджене медичними документами.

Зокрема, підставами є захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити В або С, онкологічні захворювання, тривале лікування або реабілітація понад 30 днів, тяжкі поранення, протезування, трансплантація органів, а також поранення членів сім’ї внаслідок збройної агресії РФ.

Як отримати матеріальну допомогу

Для отримання виплати військовослужбовець має подати рапорт на ім’я командира або начальника із зазначенням підстав та додати підтверджувальні документи.

Рішення про надання допомоги оформлюється наказом командира та виплачується в межах коштів, передбачених у кошторисі.

Водночас військові, які до служби працювали в бюджетних установах, можуть отримати таку допомогу лише за умови, що за попереднім місцем роботи їм не виплачувалася аналогічна матеріальна допомога у відповідному році.