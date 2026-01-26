Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили: до якої дати
Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими в Україні продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.
Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів - до 4 травня 2026 року.
Коли набудуть чинності закони
Йдеться про два закони, ухвалені Верховною Радою 14 січня 2026 року:
Закон №4757 "Про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану" (проєкт №14366) набере чинності з дня опублікування.
Закон №4758 "Про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації" (проєкт №14367) набуде чинності з 3 лютого 2026 року.
Як голосував парламент
Рішення про чергове продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 13 січня. Перед цим відповідні укази президента були одноголосно підтримані профільним комітетом з питань національної безпеки.
Під час пленарного засідання:
- за продовження воєнного стану (№14366) проголосували 330 народних депутатів;
- за продовження загальної мобілізації (№14367) - 312 парламентарів.
18-те продовження з початку повномасштабної війни
Нинішнє рішення стало 18-м голосуванням парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної агресії Росії проти України.
Нагадаємо, раніше Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року.