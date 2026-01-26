ua en ru
Пн, 26 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили: до якої дати

Україна, Понеділок 26 січня 2026 21:10
UA EN RU
Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили: до якої дати Ілюстративне фото: воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими в Україні продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів - до 4 травня 2026 року.

Коли набудуть чинності закони

Йдеться про два закони, ухвалені Верховною Радою 14 січня 2026 року:

Закон №4757 "Про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану" (проєкт №14366) набере чинності з дня опублікування.

Закон №4758 "Про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації" (проєкт №14367) набуде чинності з 3 лютого 2026 року.

Як голосував парламент

Рішення про чергове продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 13 січня. Перед цим відповідні укази президента були одноголосно підтримані профільним комітетом з питань національної безпеки.

Під час пленарного засідання:

  • за продовження воєнного стану (№14366) проголосували 330 народних депутатів;
  • за продовження загальної мобілізації (№14367) - 312 парламентарів.

18-те продовження з початку повномасштабної війни

Нинішнє рішення стало 18-м голосуванням парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, раніше Рада продовжувала дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 3 лютого 2026 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні Мобілізація в Україні
Новини
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
"Треба діяти швидше": Зеленський жорстко оцінив темпи відновлення тепла в Києві
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін