Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили: до якої дати

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими в Україні продовжено строк дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Як повідомляє РБК-Україна , відповідні документи оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Згідно з ухваленими рішеннями, воєнний стан і мобілізація діятимуть ще 90 днів - до 4 травня 2026 року.

Коли набудуть чинності закони

Йдеться про два закони, ухвалені Верховною Радою 14 січня 2026 року:

Закон №4757 "Про затвердження указу президента України про продовження строку дії воєнного стану" (проєкт №14366) набере чинності з дня опублікування.

Закон №4758 "Про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації" (проєкт №14367) набуде чинності з 3 лютого 2026 року.

Як голосував парламент

Рішення про чергове продовження воєнного стану та мобілізації Верховна Рада ухвалила 13 січня. Перед цим відповідні укази президента були одноголосно підтримані профільним комітетом з питань національної безпеки.

Під час пленарного засідання:

за продовження воєнного стану (№14366) проголосували 330 народних депутатів;

за продовження загальної мобілізації (№14367) - 312 парламентарів.

18-те продовження з початку повномасштабної війни

Нинішнє рішення стало 18-м голосуванням парламенту щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної агресії Росії проти України.