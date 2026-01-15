Гроші на оздоровлення для військових: хто і коли може отримати виплату

Військовослужбовці Збройних сил України мають право раз на рік отримати грошову допомогу на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Таке право виникає вже після першого повного місяця служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Міністерства оборони України .

Коли виникає право на виплату

У Міноборони пояснили, що відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, грошова допомога на оздоровлення виплачується один раз на рік усім військовим, крім строковиків, які набули права на щорічну основну відпустку.

Згідно із законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", у рік початку служби тривалість відпустки обчислюється пропорційно - з розрахунку 1/12 за кожен повний місяць служби до кінця року. Це означає, що право на відпустку і, відповідно, на грошову допомогу на оздоровлення виникає одразу після першого повного місяця служби.

За яких умов можуть не надати відпустку

У відомстві наголосили, що надання щорічної основної відпустки можливе за умови, якщо одночасно відсутні не більше 30% військовослужбовців певної категорії у підрозділі. Крім того, відпустку можуть не надати з об’єктивних причин, зокрема через затверджений наперед графік.

Як виплачується допомога на оздоровлення

Грошова допомога на оздоровлення може бути виплачена:

у разі вибуття військовослужбовця у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу її частину, зокрема й за невикористані відпустки минулих років;

без вибуття у відпустку - за рапортом військовослужбовця протягом поточного року, на підставі наказу командира військової частини (або наказу вищого командира для командирів і начальників).

У Міноборони підкреслили, що сума виплати у такому разі обов’язково зазначається в наказі.