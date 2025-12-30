ua en ru
Виплати збільшать у три рази: Сирський анонсував зміни у контрактах для військових

Вівторок 30 грудня 2025 10:23
UA EN RU
Виплати збільшать у три рази: Сирський анонсував зміни у контрактах для військових Фото: Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Міністерство оборони України готує оновлені контракти для військовослужбовців, які передбачатимуть значно вищі виплати та визначені терміни служби.

РБК-Україна повідомляє, що про це в інтерв’ю "24 каналу" розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, над новими контрактами працює Міністерство оборони України разом із Генеральним штабом та іншими профільними структурами. Процес також перебуває під особистим контролем президента України.

Сирський зазначив, що ключовими новаціями стануть конкретні строки проходження служби та суттєве збільшення грошового забезпечення.

"Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна розповідало про ключові відмінності між контрактною службою та мобілізацією під час війни в Україні - зокрема про вибір підрозділу, строки служби та прогнозованість шляху військовослужбовця. Контракт дає більше контролю над власною службою, тоді як мобілізація є обов’язковим державним механізмом оборони.

Також ми писали, які види контрактів на службу в Збройні сили України існують під час війни та які строки служби вони передбачають для різних категорій військовослужбовців. Розповідали, хто може укласти контракт на 1 рік, 3-5 років або довший термін, і що відбувається зі строком служби під час дії воєнного стану.

