Денежный "бонус" за первый контракт в ВСУ: сколько получат военные в 2026 году

Военнослужащие, которые заключают срочный контракт в ВСУ впервые, имеют право на единовременную денежную выплату от государства. В 2026 году размер такого "бонуса" вырос, однако его сумма зависит от звания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В МОУ напомнили, что контрактная служба в Вооруженных силах Украины - это сознательный выбор и реальная альтернатива мобилизации в условиях военного положения.
Отмечается, что она подходит тем, кто хочет:
Преимуществами контрактной службы в армии, согласно информации министерства, является то, что она предусматривает:
В Министерстве обороны рассказали также о выплате, предусмотренной за первый срочный контракт в ВСУ.
Подчеркивается, что кроме вышеупомянутого, "военнослужащие, которые впервые заключают срочный контракт, получают от государства единовременную денежную выплату".
В 2026 году сумма этой выплаты составляет:
В завершение в МОУ сообщили, что в целом подписать контракт на прохождение военной службы может:
При этом человек должен быть в возрасте от 18 лет и старше.
"Граждане, которые уже мобилизованы и проходят военную службу, также имеют право заключать контракт", - подытожили в министерстве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы старше 60 лет также смогут пойти на службу по контракту. Условия для этого утвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Тем временем Верховная Рада приняла закон, который предоставляет годовую отсрочку от мобилизации для молодежи, которая отслужила по контракту во время военного положения (речь идет про "Контракт 18-24").
