Литва отзывает своего посла из России и высылает главу российской дипмиссии
Литва первой в ЕС понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Правительство отозвало посла из Москвы, а главе российской дипмиссии в Вильнюсе предписано покинуть страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, кроме высылки из страны российского посла, принято решение закрыть консульство России в Клайпеде.
"Правительство Литвы приняло решение о сокращении дипломатического представительства. Послу Российской Федерации придется покинуть Литву", - добавил Ландсбергис.
Глава МИД также сообщил, что посол Литвы в Москве вернется в Вильнюс, а посол Литвы в Украине - в Киев.
Издание отмечает, что Литва стала первой страной, которая пошла на отзыв посла из Москвы и потребовала, чтобы глава российской дипмиссии покинул Вильнюс.
Напомним, ранее Литва призвала страны ЕС отказаться от российского газа и нефти из-за "резни в Буче".
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