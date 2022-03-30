Словакия требует сократить штат посольства России на 35 человек
На основании нарушения дипломатом России Венской конвенции, Словакия вручила ноту российскому послу. Требует сократить штаб на 35 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Словакии.
"В ходе встречи ему вручили дипломатическую ноту, которая информирует его о решении Словацкой Республики на основании статьи 11 Венской конвенции о дипломатических отношениях сократить штат Посольства Российской Федерации в Братиславе на 35 человек и тем самым установить максимальное количество владельцев дипломатических и служебных паспортов в этом дипломат", - пишет пресс-служба МИД.
Также отмечается, что в течение последних двух лет российская дипмиссия не проявила интереса к корректной работе на территории Словакии.
"Мы считаем, что немедленное прекращение войны в Украине и функционирование российской дипломатической миссии в соответствии с обычными принципами позволит строить наши отношения на основе взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", - добавляет пресс-служба.