Україна нарощує інтенсивність далекобійних атак по РФ та розширює операції проти її військових об'єктів за кордоном. За останні 50 днів Сили оборони уразили 40 об'єктів нафтової та військово-промислової галузей ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Видання пише, що Україна довела інтенсивність далекобійних операцій проти Росії до рекордного рівня. В окремі дні українські сили запускали понад тисячу безпілотників на територію ворога.

NYT зазначає, що кампанія Києва продовжилася попри заклики президента США Дональда Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Адже Україна прагне скоротити доходи Москви та ускладнити постачання пального й озброєння російській армії.

Є відомості, що географія українських операцій охоплює щонайменше п'ять морів і простягається більш ніж на 2400 км. Серед цілей були паливний термінал на Білому морі та підприємство з виробництва ракетного палива в Сибіру.

Удари по об'єктам РФ за кордоном

Крім того, українські сили атакували російські судна за межами РФ. Зокрема, у Фінській затоці після удару загорілося військове вантажне судно Sparta II.

Біля лівійського порту Бенгазі затонув російський бойовий корабель "Меркурій", на борту якого перебував бойовий вертоліт. Також було уражено вантажне судно, яке, за словами президента Володимира Зеленського, перевозило зброю.

Яких втрат зазнає російська нафтова галузь

Українські атаки охоплюють різні етапи нафтової промисловості РФ — від транспортування сировини до її переробки та морського експорту.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, обсяги виробництва на російських НПЗ приблизно на 30% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Випуск бензину скоротився на 20%, а дизельного пального — майже на 30%. Через проблеми із забезпеченням внутрішнього ринку Москва обмежила експорт пального.

За оцінкою NYT, далекобійні удари також змушують Росію витрачати додаткові ресурси на захист інфраструктури. Зокрема, Москві доводиться перекидати засоби протиповітряної оборони з фронту та залучати військово-морські сили для охорони суден.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов визнав, що самі по собі далекобійні атаки не можуть забезпечити перемогу у війні. Водночас кожне ураження змушує Росію ремонтувати пошкоджені об'єкти, втрачати виробничі потужності, змінювати логістичні маршрути та нести додаткові витрати.

Як Україна розширює можливості для ударів

Розширювати географію атак Києву дозволяє розвиток власного оборонно-промислового комплексу. Якщо спочатку українські виробники переобладнували комерційні безпілотники для військових потреб, то тепер створюють реактивні ударні системи та важкі крилаті ракети. Також Україна прискорює розробку власних балістичних ракет.