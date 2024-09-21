Глава Єврокомісії у Києві, кредит Україні від ЄС та заборона Telegram: новини за 20 вересня

Глава Єврокомісії приїхала до Києва та кредит на 35 млрд євро

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 20 вересня, приїхала до Києва. Це вже її восьмий візит до України.

Фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро. Київ отримає його в рамках зобов'язань G7.

"Ми впевнені, що ми можемо дуже швидко цю позику Україні надати. Позика, яка підтримується доходами від знерухомлених російських активів. Вона буде передана безпосередньо у ваш державний бюджет", - сказала вона.

На думку фон дер Ляєн, це покращить макрофінансову стабільність України й надасть значну фіскальну підтримку.

За словами президента України Володимира Зеленського, ці 35 млрд євро передусім будуть витрачені на енергетичний сектор України й захист. Зокрема частина коштів піде на вітчизняне виробництво зброї.

Військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram

Українським військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях.

"Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні РНБО.

Представники Сил оборони, які брати участь в засіданні, зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, а також підприємств - операторів критичної інфраструктури", - додали в РНБО.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Умєров звільнив двох замів Буданова, на цьому "чистки" в Міноборони не закінчаться

Міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити майже всіх своїх заступників. Ймовірна причина - їх неефективність на займаних посадах.

Джерело в Силах оборони також підтвердило РБК-Україна раніше опубліковану у ЗМІ інформацію щодо звільнення двох заступників керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

Однак, за його словами, мова про звільнення самого Буданова не йде, це питання не розглядається.

США наступного тижня можуть оголосити великий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки планують уже наступного тижня оголосити новий пакет військової допомоги Україні. Але постачання озброєнь можуть затриматися.

За даними CNN, у новий пакет, ймовірно, увійде артилерія, засоби ППО та боєприпаси. Його загальна вартість може бути вищою за ті пакети, які оголосили в останні кілька місяців. Туди входило озброєння приблизно на 200 млн доларів.

Раніше журналісти повідомляли, що США надають Україні пакети військової допомоги меншої вартості, оскільки запаси зброї та техніки, які Пентагон готовий відправити зі своїх власних запасів, скоротилися.

Але, зіткнувшись із можливістю закінчення терміну дії коштів, США тепер можуть застосувати інший підхід - оголосити про великі пакети військової допомоги, на доставку яких підуть місяці.

​Уряд Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні

Уряд Норвегії запропонував збільшити допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон (близько 430 млн євро) цього року та надавати щонайменше 15 млрд норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро) на рік до 2030 року.

Загалом уряд запропонував збільшити рамки програми Нансена на підтримку України до 135 млрд норвезьких крон (11,5 млрд євро).

Програму також хочуть продовжити на три роки - з 2027 до 2030 року.

"Ми запропонували запровадити нижню межу для нашої підтримки України, де 15 млрд норвезьких крон становитимуть основу підтримки щороку, замість стелі у 75 млрд норвезьких крон для всієї програми", - пояснив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

В Австралії вивчають можливість передачі Україні списаних танків Abrams

Австралія може передати Україні американські танки Abrams, які списали раніше.

Як пише видання The Sydney Morning Herald, уряд Австралії спільно з владою США розробляє план, який передбачає передачу Україні танків Abrams.

Журналісти звернули увагу на те, що міністр оборони Австралії Річард Марлес, який у лютому виключав можливість надання Україні танків Abrams, пом'якшив свою риторику.

"Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України", - наголошував чиновник минулого місяця.

При цьому неназвані джерела The Sydney Morning Herald в уряді розповіли, що Марлес вивчає можливість надання Україні танків Abrams з огляду на правила оборонного експорту США.

Франція завершила навчання першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

Французькі інструктори навчають українських пілотів управлінню літаками Alphajet. Тренування першої групи українців уже завершилися.

"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на Alphajet", - йдеться у повідомленні ЗС Франції.

Там уточнили, що навчання українських пілотів у Франції розпочалося з березня цього року для задоволення оперативних потреб України.

У Москві знали про операцію ЗСУ у Курській області, але не змогли підготуватися

Російське військове командування передбачало операцію ЗСУ в Курській області й протягом кількох місяців розробляло плани щодо її запобігання. Документи вилучено на залишених російських позиціях у регіоні.

Як зазначається у матеріалі The Guardian, розкриття інформації робить паніку серед російських військ після наступу України на початку серпня ще ганебнішою.

Документи, надані The Guardian, також розкривають стурбованість Росії моральним духом у військах Курської області.

Зеленський оновив склад Cтавки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача.

Відповідно до указу, до персонального складу Ставки були введені:

віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба;

міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Водночас позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.

А колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу було виключено зі складу Ставки.