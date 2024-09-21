Глава Еврокомиссии в Киеве, кредит Украине от ЕС и запрет Telegram: новости за 20 сентября

Глава Еврокомиссии приехала в Киев и кредит на 35 млрд евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу, 20 сентября, приехала в Киев. Это уже ее восьмой визит в Украину.

Фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия предоставит Украине кредит на 35 млрд евро. Киев получит его в рамках обязательств G7.

"Мы уверены, что мы можем очень быстро этот заем Украине предоставить. Ссуда, которая поддерживается доходами от обездвиженных российских активов. Она будет передана непосредственно в ваш государственный бюджет", - сказала она.

По мнению фон дер Ляен, это улучшит макрофинансовую стабильность Украины и окажет значительную фискальную поддержку.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти 35 млрд евро, прежде всего, будут потрачены на энергетический сектор Украины и защиту. В частности, часть средств пойдет на отечественное производство оружия.

Военным и госслужащим запретили пользоваться Telegram

Украинским военным и госслужащим запретили использовать Telegram на служебных устройствах.

"Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры", - говорится в сообщении СНБО.

Представители Сил обороны, которые принимали участие в заседании, отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.

"С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий - операторов критической инфраструктуры", - добавили в СНБО.

Исключение будут составлять только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

Умеров уволил двух замов Буданова, на этом "чистки" в Минобороны не закончатся

Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей. Вероятная причина - их неэффективность на занимаемых должностях.

Источник в Силах обороны также подтвердил ранее опубликованную в СМИ информацию об увольнении двух заместителей руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

Однако, по его словам, речь об увольнении самого Буданова не идет, этот вопрос не рассматривается.

США на следующей неделе могут объявить большой пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки планируют уже на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине. Но поставки вооружений могут задержаться.

По данным CNN, в новый пакет, по всей вероятности, войдет артиллерия, средства ПВО и боеприпасы. Его общая стоимость может быть выше тех пакетов, которые объявили в последние несколько месяцев. Туда входило вооружение примерно в 200 млн долларов.

Ранее журналисты сообщали, что США предоставляют Украине пакеты военной помощи меньшей стоимости, поскольку запасы оружия и техники, которые Пентагон готов отправить из своих запасов, сократились.

Но, столкнувшись с возможностью истечения срока действия средств, США теперь могут применить другой подход - объявить о больших пакетах военной помощи, на доставку которых уйдут месяцы.

​Правительство Норвегии предлагает увеличить помощь Украине

Правительство Норвегии предложило увеличить помощь Украине на 5 млрд норвежских крон (около 430 млн евро) в этом году и предоставлять не менее 15 млрд норвежских крон (около 1,3 млрд евро) в год до 2030 года.

В целом правительство предложило увеличить рамки программы Нансена в поддержку Украины до 135 млрд норвежских крон (11,5 млрд евро).

Программу также хотят продлить на три года - с 2027 до 2030 года.

"Мы предложили ввести нижний предел для нашей поддержки Украины, где 15 млрд норвежских крон будут составлять основу поддержки ежегодно, вместо потолка в 75 млрд норвежских крон для всей программы", - пояснил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

В Австралии изучают возможность передачи Украине списанных танков Abrams

Австралия может передать Украине списавшие ранее американские танки Abrams.

Как пишет издание The Sydney Morning Herald, правительство Австралии совместно с властями США разрабатывает план, предусматривающий передачу Украине танков Abrams.

Журналисты обратили внимание на то, что министр обороны Австралии Ричард Марлес, исключавший в феврале возможность предоставления Украине танков Abrams, смягчил свою риторику.

"Есть целый ряд возможностей, о которых мы говорим с правительством Украины", - подчеркивал чиновник в прошлом месяце.

При этом неназванные источники The Sydney Morning Herald в правительстве рассказали, что Марлес изучает возможность предоставления Украине танков Abrams, учитывая правила оборонного экспорта США.

Франция завершила обучение первой группе украинских пилотов на самолетах Alphajet

Французские инструкторы обучают украинских пилотов управлению самолетами Alphajet. Тренировки первой группы украинцев уже завершились.

"Франция только что завершила подготовку первой группы украинских пилотов на Alphajet", - говорится в сообщении ВС Франции.

Там уточнили, что обучение украинских пилотов во Франции началось с марта этого года для удовлетворения оперативных потребностей Украины.

В Москве знали об операции ВСУ в Курской области, но не смогли подготовиться

Российское военное командование предусматривало операцию ВСУ в Курской области и в течение нескольких месяцев разрабатывало планы по ее предотвращению. Документы изъяты на российских позициях в регионе.

Как отмечается в материале The Guardian, раскрытие информации делает панику среди российских войск после наступления Украины в начале августа еще более позорной.

Документы, предоставленные The Guardian, также раскрывают озабоченность России моральным духом в войсках Курской области.

Зеленский обновил состав Ставки

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Ставки верховного главнокомандующего.

Согласно указу, в персональный состав Ставки были введены:

вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба;

министр иностранных дел Украины Андрей Сибига;

министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин.

В то же время внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камишин утвержден в персональном составе Ставки.

А бывший глава МИД Дмитрий Кулеба был исключен из состава Ставки.