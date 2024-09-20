У Москві знали про операцію ЗСУ у Курській області, але не змогли підготуватися, - The Guardian

Російське військове командування передбачало операцію ЗСУ в Курській області і протягом кількох місяців розробляло плани щодо її запобігання. Документи вилучено на залишених російських позиціях у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначається у матеріалі, розкриття інформації робить паніку серед російських військ після наступу України на початку серпня ще ганебнішою.

Документи, надані The Guardian, також розкривають стурбованість Росії моральним духом у військах Курської області.

Документи російських МВС, ФСБ та армії

Наприкінці серпня The Guardian зустрілася з українською групою спецпризначенців, яка вилучила документи та повернулася до України. Група отримала документи російського МВС, ФСБ та армії з будівель у Курській області, а потім надала добірку для перегляду та фотографування.

Деякі документи є роздруковані накази, розіслані різним підрозділам, інші - рукописні журнали, які фіксують події та проблеми на певних позиціях. Найраніші записи датовані кінцем 2023 року, а останні документи - за шість тижнів до того, як Україна розпочала наступ у Курській області 6 серпня.

Більшість документів надійшло з підрозділів 488-го гвардійського мотострілецького полку Росії, зокрема з другої роти його 17-го батальйону.

У записі від 4 січня йшлося про "потенціал прориву на державному кордоні" українських озброєних груп і було віддано наказ про посилення підготовки до відбиття будь-якого нападу. 19 лютого командирів підрозділів було попереджено про українські плани "швидкого просування із Сумської області на територію Росії на глибину до 80 км для створення чотириденного "коридора" перед прибуттям основних підрозділів української армії на бронетехніку".

У середині березня підрозділам на кордоні було наказано посилити оборонні рубежі та "організувати додаткові навчання з керівництва підрозділами та опорними пунктами щодо правильної організації оборони" у рамках підготовки до українського наступу через кордон.

У середині червня з'явилося більш конкретне попередження про українські плани "в напрямку Юнаківка-Суджа, з метою взяти Суджу під контроль", що справді сталося у серпні. Також було передбачено, що Україна намагатиметься знищити міст через річку Сейм, щоб порушити російські лінії постачання в регіоні, що також сталося пізніше. У червневому документі скаржилися, що російські частини, розміщені на фронті, "у середньому укомплектовані лише на 60-70% і здебільшого складаються з резервів зі слабкою підготовкою".

Коли 6 серпня українська атака почалася, багато російських солдатів залишили свої позиції, і протягом тижня Україна повністю взяла під контроль Суджу. "Вони втекли, навіть не евакуювавши і не знищивши свої документи", - сказав член групи спеціальних операцій, який вилучив файли.

Під час хаотичного відступу Москви українські війська захопили сотні російських солдатів, багато з яких були призовниками, від яких зазвичай не чекають на участь у боях. Батьки одного із призовників з другої роти, згаданого в документах, записали в серпні сльозливе відеозвернення, назвавши його своїм 22-річним сином Вадимом Копиловим, заявивши, що його було взято в полон неподалік Суджі, і закликавши російську владу обміняти його.

Документи дають уявлення про російську тактику за останній рік, в одному випадку йдеться про необхідність створення хибних траншів і позицій, щоб спантеличити українські розвідувальні безпілотники. "Необхідно створити моделі танків, бронетехніки та артилерійських установок, а також манекени солдатів, і їх слід періодично переміщувати", - йдеться в одному із наказів.

Командирам підрозділів надано вказівки забезпечити щоденне нав'язування солдатам російських державних ЗМІ для підтримки їхнього "психологічного стану".