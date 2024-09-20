Глава Єврокомісії приїхала до України
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва 20 вересня. Це вже її восьмий візит до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.
"Мій восьмий візит до Києва припадає на опалювальний сезон, що скоро починається, а Росія продовжує націлюватися на енергетичну інфраструктуру", - написала вона.
За її словами, країни ЄС допоможуть Україні в її сміливих зусиллях.
"Я приїжджаю сюди, щоб обговорити підтримку Європи. Від готовності до зими до оборони, від приєднання та прогресу за кредитами G7", - додала глава Європейської комісії.
My 8th visit to Kyiv comes as the— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2024
heating season starts soon, and Russia keeps targeting energy infrastructure.
We will help Ukraine in its brave efforts.
I come here to discuss Europe’s support.
From winter preparedness to defence, to accession and progress on the G7 loans. pic.twitter.com/kxxWFA7eA0
Візит Урсули фон дер Ляєн в Україну
Як повідомлялося раніше, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїде до України 20 вересня. У ході візиту вона зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.
Буквально 19 вересня стало відомо, що ЄС виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частина суми буде надана із заморожених російських активів.
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