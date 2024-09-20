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Енергетика та захист. Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро від Єврокомісії

П'ятниця 20 вересня 2024 14:44
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Енергетика та захист. Зеленський розповів, на що підуть 35 млрд євро від Єврокомісії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Оголошені сьогодні, 20 вересня, 35 млрд євро (39,05 млрд доларів) передусім будуть витрачені на енергетичний сектор України й захист. Зокрема частина коштів піде на вітчизняне виробництво зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Ці 35 млрд ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах. Це великий для нас дефіцит", - заявив президент.

За словами Зеленського, частину коштів витратять й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва. Мова йде про ракети й дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.

"Але ми вдячні нашим партнерам за ту якісну зброю, яку вони запроваджують. І тому частину цих коштів ми готові витрачати передусім на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі", - відзначив Зеленський.

Що передувало

Під час сьогоднішнього візиту до Києва Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія, в рамках зобов'язань "Великої сімки" (G7) надасть Україні кредит на 35 млрд євро.

Як розповідало перед цим Financial Times, кошти будуть взяті з майбутнього прибутку від заморожених активів російського Центробанку.

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