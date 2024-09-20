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Військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях, - РНБО

Україна, П'ятниця 20 вересня 2024 13:04
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Військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях, - РНБО Фото: військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військовим та держслужбовцям заборонили користуватися Telegram на службових пристроях. Але є і винятки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РНБО.

"Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Представники Сил оборони, які приймали участь в засіданні, зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.

"З метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств - операторів критичної інфраструктури", - додали учасники.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

"Я завжди виступав і виступаю за свободу слова, але питання Telegram - це питання не свободи слова, це питання національної безпеки", - заявив під час засідання глава ГУР Кирило Буданов.

Що цьому передувало

Ще в серпні РБК-Україна писало про те, що в Україні вивчали варіанти блокування Telegram. При цьому радикальні способи відмови від використання мессенджера тоді не згадувалися.

Новий виток дискусії про можливу заборону Telegram почався після того, як засновника месенджера Telegram Павла Дурова затримали у Франції.

Додамо, що буквально на початку вересня голова ГУР Кирило Буданов заявляв, що Telegram становить загрозу національній безпеці України.

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