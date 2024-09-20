США наступного тижня можуть оголосити великий пакет військової допомоги Україні, - CNN

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Видання нагадує, що у США залишилося 5,9 мільярда доларів у рамках президентських повноважень на скорочення озброєнь для України. Термін дії коштів спливає наприкінці фінансового року - менш ніж за два тижні.

За даними СNN, у новий пакет, ймовірно, увійде артилерія, засоби ППО та боєприпаси. Його загальна вартість може бути вищою за ті пакети, які оголосили в останні кілька місяців. Туди входило озброєння приблизно на 200 млн доларів.

Раніше журналісти повідомляли, що США надають Україні пакети військової допомоги меншої вартості, оскільки запаси зброї та техніки, які Пентагон готовий відправити зі своїх власних запасів, скоротилися.

Але, зіткнувшись із можливістю закінчення терміну дії коштів, США тепер можуть застосувати інший підхід - оголосити про великі пакети військової допомоги, на доставку яких підуть місяці.

Пентагон уже закликав Конгрес продовжити термін використання коштів. Але в середу, 18 вересня, Палата представників не змогла ухвалити відповідну резолюцію.

"Ми маємо намір використати кожен долар та цент цих коштів", - зазначала заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.