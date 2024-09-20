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Франція завершила навчання першої групи українських пілотів на літаках Alphajet

П'ятниця 20 вересня 2024 15:35
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Франція завершила навчання першої групи українських пілотів на літаках Alphajet Фото: українських пілотів навчили управлінню Alphajet у Франції (x.com/EtatMajorFR)
Автор: Іван Носальський

Французькі інструктори навчають українських пілотів управлінню літаками Alphajet. Тренування першої групи українців уже завершились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Збройні сили Франції у Twitter.

"Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на Alphajet", - йдеться у повідомленні ЗС Франції.

Фото: українських пілотів у Франції навчали на Alphajet (x.com/EtatMajorFR)

Там уточнили, що навчання українських пілотів у Франції розпочалося з березня цього року для задоволення оперативних потреб України.

Літаки Alphajet

Варто зауважити, що Alphajet - це навчально-тренувальні літаки. Їхня максимальна швидкість становить понад тисячу кілометрів на годину, а дальність польоту - 3000 кілометрів. Такий літак має низка європейських країн.

Як стало відомо у квітні, 10 українських льотчиків прибули до Франції для навчання. Зокрема їх вчать на літаках Alphajet. Частину з 10 вищезгаданих українських пілотів до цього навчали англійській мові у Британії.

Планувалося, що тренування триватимуть шість місяців і включатимуть навчання ближньому повітряному бою, дистанційному бою з використанням радарів, наземній атаці. Усього йшлося про 80 годин польоту.

У ЗМІ також з'являлася інформація, що Alphajet, на яких літають українські льотчики, мають таку саму панель приладів, як і в F-16.

До речі, раніше видання Le Monde писало, що за два роки Франція планує підготувати 26 українських пілотів.

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