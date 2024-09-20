Умєров звільнив двох замів Буданова, на цьому "чистки" в Міноборони не закінчаться

Міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити майже всіх своїх заступників. Ймовірна причина - їх неефективність на займаних посадах.

Про це РБК-Україна розповіло джерело в Силах оборони.

Співрозмовник видання також підтвердив раніше опубліковану у ЗМІ інформацію щодо звільнення двох заступників керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова.

Однак за його словами, мова про звільнення самого Буданова не йде, це питання не розглядається.

Що передувало

Сьогодні у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, та вивів їх у розпорядження.

Однак офіційно про це наразі не оголошувалось. Варто зауважити, що право звільняти заступників начальника ГУР належать міністру оборони, а той підпорядковується президенту.