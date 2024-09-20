Уряд Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні
Уряд Норвегії запропонував збільшити допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон (близько 430 млн євро) цього року та надавати щонайменше 15 млрд норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро) на рік до 2030 року.
Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Panorama Nyheter.
За його словами, загалом уряд запропонував збільшити рамки програми Нансена на підтримку України до 135 млрд норвезьких крон (11,5 млрд євро).
Програму також хочуть продовжити на три роки - з 2027 до 2030 року.
"Ми запропонували запровадити нижню межу для нашої підтримки України, де 15 млрд норвезьких крон становитимуть основу підтримки щороку, замість стелі у 75 млрд норвезьких крон для всієї програми", - пояснив Стьоре.
Він зазначив, що це дозволить у разі необхідності збільшувати надання допомоги Україні й двічі на рік буде можливість переглянути питання додаткових асигнувань.
Стьоре додав, що неможливо спрогнозувати, що відбудеться у найближчому майбутньому, тому важливо, аби програма підтримки була гнучкою - якщо, наприклад, буде потреба зосередитися на відновленні, то кошти скерують на цей напрям.
Допомога Україні від Норвегії
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що Норвегія за останні місяці надала Україні військову допомогу на 90 млн євро.
При цьому в червні Норвегія виділила 1,1 млрд крон (близько 74 млн доларів) на відновлення енергетичних об'єктів в Україні, які були пошкоджені внаслідок російських ударів.
У вересні стало відомо, що Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських військових.
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