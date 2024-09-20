​Уряд Норвегії пропонує збільшити допомогу Україні

Уряд Норвегії запропонував збільшити допомогу Україні на 5 млрд норвезьких крон (близько 430 млн євро) цього року та надавати щонайменше 15 млрд норвезьких крон (близько 1,3 млрд євро) на рік до 2030 року.

Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Panorama Nyheter .

За його словами, загалом уряд запропонував збільшити рамки програми Нансена на підтримку України до 135 млрд норвезьких крон (11,5 млрд євро).

Програму також хочуть продовжити на три роки - з 2027 до 2030 року.

"Ми запропонували запровадити нижню межу для нашої підтримки України, де 15 млрд норвезьких крон становитимуть основу підтримки щороку, замість стелі у 75 млрд норвезьких крон для всієї програми", - пояснив Стьоре.

Він зазначив, що це дозволить у разі необхідності збільшувати надання допомоги Україні й двічі на рік буде можливість переглянути питання додаткових асигнувань.

Стьоре додав, що неможливо спрогнозувати, що відбудеться у найближчому майбутньому, тому важливо, аби програма підтримки була гнучкою - якщо, наприклад, буде потреба зосередитися на відновленні, то кошти скерують на цей напрям.