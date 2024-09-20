ua en ru
Пт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський оновив склад Cтавки

П'ятниця 20 вересня 2024 09:02
UA EN RU
Зеленський оновив склад Cтавки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Вивів з неї колишнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нам указ президента.

Відповідно до указу, до персонального складу Ставки були введені:

  • віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба;
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
  • міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Водночас позаштатного радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишина затверджено в персональному складі Ставки.

Зокрема колишнього голову МЗС Дмитра Кулебу було виключено зі складу Ставки.

Кадрові зміни

Перший тиждень цього місяця розпочався з численних кадрових перестановок у Кабінеті міністрів. Як приклад, парламент підтримав призначення Ольги Стефанішиної головою Міністерства юстиції України, а Андрія Сибіги - новим очільником МЗС. Герман Сметанін, своєю чергою, обійняв посаду голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

13 вересня Зеленський також підписав указ щодо зміни складу Ради національної безпеки України (РНБО).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
Якість повітря - небезпечна. Киян закликали закрити вікна та не виходити на вулицю
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади