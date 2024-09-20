Зеленський оновив склад Cтавки

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача. Вивів з неї колишнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитра Кулебу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нам указ президента.