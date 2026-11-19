Чому важливо стежити за водністю основних річок

Спеціалісти стежать за станом річок і виконують оцінювання їхньої водності у створах діючих гідрологічних постів для того, щоб оцінювати настання (ймовірності настання) маловоддя - гідрологічної посухи.

Адже гідрологічний режим основних водних артерій впливає:

на роботу водозалежних секторів економіки;

на водозабезпечення населення України.

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Як саме спеціалісти оцінюють водність річок

Середні витрати води тієї чи іншої річки спеціалісти оцінюють відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.

Саме воно визначає критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя:

і основні;

і допоміжні.

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Де в першій половині листопада води було найбільше

Повідомляється, що нещодавно Український гідрометеорологічний центр виконав оперативну оцінку водності основних річок України за 15 днів листопада 2026 року (у створах діючих гідрологічних постів).

Більшою за норму водність відмічалася:

на річці Інгулець (пост Кривий Ріг) - 279%;

на річці Інгул (пост Кропивницький) - 129 %.

Тим часом близькою до норми (87-112%) водність спостерігалася:

на річці Сіверський Донець (пост Ізюм);

на річці Сейм (пост Мутин);

на річці Псел (пост Суми);

на річці Сірет (пост Сторожинець);

на річці Прут (пост Чернівці).

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На яких річках водність виявилась меншою за норму

Меншою за норму (51-76%) водність впродовж першої половини листопада відмічалася:

на річці Дніпро (пост Неданчичі);

на річці Горинь (пост Ямпіль);

на річці Десна (пости Розльоти, Чернігів);

по бічному припливу до Кам'янського водосховища;

на річці Рось (пост Фесюри);

на річці Псел (пост Гадяч);

на річці Ворскла (пост Чернеччина);

на річці Сіверський Донець (пости Чугуїв, Зміїв);

на його притоці - річці Уди (пост Безлюдівка);

на річці Західний Буг (пост Кам'янка-Бузька);

на притоці Дністра - річці Стрий (пост Верхнє Синьовидне);

на річці Тиса (пост Рахів).

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Де спостерігалась значно менша за норму водність

Значно меншою за норму (32-49%) водність впродовж перших 15 днів листопада спостерігалася:

на пригирловій ділянці Прип'яті;

на її притоках - річках Горинь (пости Оженин, Деражне) та Стир (пост Луцьк);

по загальному припливу води до Київського водосховища;

на річці Десна (пост Літки);

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Тетерів (пост Іванків), Псел (пост Запсілля), Ворскла (пост Кобеляки);

на притоці суббасейну Нижнього Дніпра - річці Самара (пост Кочережки);

по бічному припливу до Дніпровського водосховища;

на річці Дністер (пости Самбір, Галич, Заліщики);

по загальному припливу до Дністровського водосховища;

на річці Південний Буг (пости Підгір'я, Олександрівка);

на річці Тиса (пост Вилок);

на річці Латориця (пост Мукачеве);

на річці Уж (пост Ужгород);

на українській ділянці Дунаю (пости Рені, Ізмаїл).

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Де ситуація була близькою до критеріїв маловоддя

Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність відмічалась:

на притоках Прип'яті - річках Уборть (пост Рудня Іванівська), Стир (пост Млинок), Случ (пост Сарни);

на річці Тетерів (пост Житомир);

на річці Оріль (пост Царичанка);

на річці Південний Буг (пости Пирогівці, Селище);

на його притоці - річці Синюха (пост Синюхін Брід);

на річці Західний Буг (пост Литовеж).

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На яких річках маловоддя утримувалось

Впродовж першої половини листопада маловоддя утримувалося (за основним критерієм оцінки):

на річці Прип'ять (пост Люб'язь - 11%);

на притоках Прип'яті - річках Стохід (пост Любешів - 8%), Случ (пост Звягель - 15%), Уборть (пост Перга - 11%);

по бічному припливу до Кременчуцького водосховища - 12%;

на річках суббасейну Середнього Дніпра - Ірша (пост Українка - 20%), Рось (пост Корсунь-Шевченківський - 13%), Трубіж (пост Переяслав - 11%), Сула (пост Ромни - 13% і пост Лубни - 11%), Удай (пост Прилуки - 6%);

на річці Південний Буг (пост Тростянчик - 11%).

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Де рівень води відповідав нормі наймаловоднішого місяця

За допоміжним критерієм експерти порівняли поточний рівень води річок із середніми багаторічними показниками наймаловоднішого місяця.

Виявилось, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:

на річці Інгулець - у створі поста Кривий Ріг (що спричинено роботою каналу "Дніпро - Інгулець");

на ділянці Сіверського Дінця "Зміїв - Ізюм";

на річці Десна (пости Розльоти, Чернігів);

на річці Рось (пост Фесюри);

на річці Псел (біля Сум, Гадяча, Запсілля);

на річці Ворскла (пост Чернеччина);

на річці Сейм (біля Мутиного);

на річці Сірет (біля Сторожинця);

на річці Інгул (біля Кропивницького).

На решті річок (гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення), місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року.

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Де в Україні гідрологічна ситуація - найскладніша

Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):

на Південному Бузі (пост Тростянчик - 77%);

на українській ділянці Дунаю (пост Ізмаїл - 97%).

Це, за словами спеціалістів, "критично для функціонування екосистем річок".

Тим часом відсутність стоку - стояча вода - спостерігалась: