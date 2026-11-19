У першій половині листопада дефіцит води утримувався на більшості українських річок. На окремих артеріях спеціалісти зафіксували навіть відсутність стоку, що критично для екосистем.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Спеціалісти стежать за станом річок і виконують оцінювання їхньої водності у створах діючих гідрологічних постів для того, щоб оцінювати настання (ймовірності настання) маловоддя - гідрологічної посухи.
Адже гідрологічний режим основних водних артерій впливає:
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Середні витрати води тієї чи іншої річки спеціалісти оцінюють відповідно до Положення про порядок оцінки та інформування про маловоддя (гідрологічну посуху) на водних об'єктах суші України.
Саме воно визначає критерії для оцінки настання (загрози настання) маловоддя:
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Повідомляється, що нещодавно Український гідрометеорологічний центр виконав оперативну оцінку водності основних річок України за 15 днів листопада 2026 року (у створах діючих гідрологічних постів).
Більшою за норму водність відмічалася:
Тим часом близькою до норми (87-112%) водність спостерігалася:
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Меншою за норму (51-76%) водність впродовж першої половини листопада відмічалася:
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Значно меншою за норму (32-49%) водність впродовж перших 15 днів листопада спостерігалася:
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Близькою до критеріїв маловоддя (21-29%) водність відмічалась:
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Впродовж першої половини листопада маловоддя утримувалося (за основним критерієм оцінки):
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За допоміжним критерієм експерти порівняли поточний рівень води річок із середніми багаторічними показниками наймаловоднішого місяця.
Виявилось, що більшою та в межах норми наймаловоднішого місяця спостерігалася водність лише:
На решті річок (гідрологічний режим яких впливає на роботу водозалежних секторів економіки та водозабезпечення населення), місячна водність була нижчою за середнє багаторічне значення водності наймаловоднішого місяця року.
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Складна гідрологічна ситуація, пов'язана з утриманням водності річок нижче значень екологічної витрати, спостерігалась (у % від значення екологічної витрати):
Це, за словами спеціалістів, "критично для функціонування екосистем річок".
Тим часом відсутність стоку - стояча вода - спостерігалась:
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Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.
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