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Якою буде погода в Україні в листопаді: в Укргідрометцентрі надали попередній прогноз

11:04 28.10.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Якою буде погода в Україні в листопаді: в Укргідрометцентрі надали попередній прогноз Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Коли "традиційно" починається пора передзим'я

Українцям нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.

При цьому пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження:

  • на північному сході країни та у Карпатах - наприкінці жовтня;
  • по Україні в основному - у першій декаді листопада.

Середні температури впродовж листопада

Згідно з короткою кліматичною характеристикою від спеціалістів УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в листопаді складає:

    • по Україні (в середньому) - від 0°C до +4°C;
    • на Закарпатті та півдні країни - місцями +5...+9°C.

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    Абсолютні температурні мінімуми

    Абсолютний мінімум температури в листопаді становить, за даними синоптиків, від 16,0 до 24,8 градусів морозу (в середньому по країні).

    Ще нижчі значення - від 25,2 до 31,0 градусів морозу - траплялись:

    • у північній частині України;
    • у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях;
    • у гірських районах.

    Тим часом у Криму та в Одеській області - місцями від 8,4 до 13,7 градусів морозу.

    Абсолютні температурні максимуми

    Абсолютний максимум температури повітря впродовж останнього місяця осені в Україні:

    • від 17,7 до 25,3 градусів тепла;
    • у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а також у Криму - від 25,5 до 29,7 градусів вище нуля.

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    Скільки опадів буває наприкінці осені

    В УкрГМЦ розповіли, що середня місячна кількість опадів впродовж листопада складає:

    • по Україні (в середньому) - 35-63 мм;
    • у Карпатах, в горах Криму та на Закарпатті - 70-108 мм;
    • на високогір'ї - навіть до 135 мм;
    • у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни - місцями 29-34 мм.

    Яким може бути листопад 2026 року

    Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2026 року.

    Так, середня місячна температура передбачається на рівні +1...+7°C.

    "Що близько до норми", - уточнили експерти УкрГМЦ.

    Якою буде погода в Україні в листопаді: в Укргідрометцентрі надали попередній прогнозСередня температура повітря у листопаді 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)

    Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:

    • 34-77 мм - по Україні;
    • 77-100 мм - на високогір'ї Карпат.

    "Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.

    Нагадаємо, раніше ми розповідали про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму в цілому - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.

    Крім того, ми пояснювали, коли ймовірний сніг в Європі та якою може бути зима у цій частині світу.

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