Якою буде погода в Україні в листопаді: в Укргідрометцентрі надали попередній прогноз
Синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.
Коли "традиційно" починається пора передзим'я
Українцям нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.
При цьому пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження:
- на північному сході країни та у Карпатах - наприкінці жовтня;
- по Україні в основному - у першій декаді листопада.
Середні температури впродовж листопада
Згідно з короткою кліматичною характеристикою від спеціалістів УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в листопаді складає:
- по Україні (в середньому) - від 0°C до +4°C;
- на Закарпатті та півдні країни - місцями +5...+9°C.
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Абсолютні температурні мінімуми
Абсолютний мінімум температури в листопаді становить, за даними синоптиків, від 16,0 до 24,8 градусів морозу (в середньому по країні).
Ще нижчі значення - від 25,2 до 31,0 градусів морозу - траплялись:
- у північній частині України;
- у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях;
- у гірських районах.
Тим часом у Криму та в Одеській області - місцями від 8,4 до 13,7 градусів морозу.
Абсолютні температурні максимуми
Абсолютний максимум температури повітря впродовж останнього місяця осені в Україні:
- від 17,7 до 25,3 градусів тепла;
- у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а також у Криму - від 25,5 до 29,7 градусів вище нуля.
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Скільки опадів буває наприкінці осені
В УкрГМЦ розповіли, що середня місячна кількість опадів впродовж листопада складає:
- по Україні (в середньому) - 35-63 мм;
- у Карпатах, в горах Криму та на Закарпатті - 70-108 мм;
- на високогір'ї - навіть до 135 мм;
- у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни - місцями 29-34 мм.
Яким може бути листопад 2026 року
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2026 року.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні +1...+7°C.
"Що близько до норми", - уточнили експерти УкрГМЦ.
Середня температура повітря у листопаді 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:
- 34-77 мм - по Україні;
- 77-100 мм - на високогір'ї Карпат.
"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму в цілому - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.
Крім того, ми пояснювали, коли ймовірний сніг в Європі та якою може бути зима у цій частині світу.
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