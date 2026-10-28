Якою буде погода в Україні в листопаді: в Укргідрометцентрі надали попередній прогноз

Синоптики поділились кліматичними особливостями листопада в Україні - як "традиційними" показниками для цього періоду, так і попереднім прогнозом на останній місяць осені 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру.

Коли "традиційно" починається пора передзим'я

Українцям нагадали, що листопад - перехідний місяць від осені до зими.

При цьому пора передзим'я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5°C у бік зниження:

на північному сході країни та у Карпатах - наприкінці жовтня;

по Україні в основному - у першій декаді листопада.

Середні температури впродовж листопада

Згідно з короткою кліматичною характеристикою від спеціалістів УкрГМЦ, середня місячна температура повітря в листопаді складає:

по Україні (в середньому) - від 0°C до +4°C;

на Закарпатті та півдні країни - місцями +5...+9°C.

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Абсолютні температурні мінімуми

Абсолютний мінімум температури в листопаді становить, за даними синоптиків, від 16,0 до 24,8 градусів морозу (в середньому по країні).

Ще нижчі значення - від 25,2 до 31,0 градусів морозу - траплялись:

у північній частині України;

у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях;

у гірських районах.

Тим часом у Криму та в Одеській області - місцями від 8,4 до 13,7 градусів морозу.

Абсолютні температурні максимуми

Абсолютний максимум температури повітря впродовж останнього місяця осені в Україні:

від 17,7 до 25,3 градусів тепла;

у Чернівецькій, Закарпатській, центральних, Одеській та Миколаївській областях, а також у Криму - від 25,5 до 29,7 градусів вище нуля.

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Скільки опадів буває наприкінці осені

В УкрГМЦ розповіли, що середня місячна кількість опадів впродовж листопада складає:

по Україні (в середньому) - 35-63 мм;

у Карпатах, в горах Криму та на Закарпатті - 70-108 мм;

на високогір'ї - навіть до 135 мм;

у Луганській, Дніпропетровській областях, на Прикарпатті та півдні країни - місцями 29-34 мм.

Яким може бути листопад 2026 року

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у листопаді 2026 року.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні +1...+7°C.

"Що близько до норми", - уточнили експерти УкрГМЦ.

Середня температура повітря у листопаді 2026 року може бути близькою до норми (інфографіка: РБК-Україна)

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні:

34-77 мм - по Україні;

77-100 мм - на високогір'ї Карпат.

"Що в межах (80-120%) норми", - підсумували у прес-службі Укргідрометцентру.